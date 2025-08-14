Минпросвещения запустило в Мax чат-бот для предложений педагогов

Рейтинг@Mail.ru
16:41 14.08.2025 (обновлено: 16:50 14.08.2025)
Минпросвещения РФ запустило в отечественном мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги могут направить свои предложения главе министерства Сергею Кравцову, сообщили РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило в отечественном мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги могут направить свои предложения главе министерства Сергею Кравцову, сообщили в пресс-службе ведомства. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в национальном мессенджере, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения министру просвещения РФ Сергею Кравцову", - говорится в сообщении. По словам Кравцова, открытый диалог с педагогами – основа развития образования. "Через чат-бот в Max мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования", - отметил министр. В пресс-службе уточнили, что чат-бот "Предложения министру просвещения РФ" запущен в образовательном пространстве "Сферум" в Max. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено. "Все поступившие инициативы будут аккумулированы, структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано в рамках специальной сессии с участием министра просвещения на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года в Москве", - заключили в министерстве. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило в отечественном мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги могут направить свои предложения главе министерства Сергею Кравцову, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минпросвещения России запустило специальный чат-бот в национальном мессенджере, где российские педагоги смогут направить свои вопросы и предложения министру просвещения РФ Сергею Кравцову", - говорится в сообщении.
Max в июле заблокировал десять тысяч номеров мошенников
Вчера, 12:03
По словам Кравцова, открытый диалог с педагогами – основа развития образования.
"Через чат-бот в Max мы хотим услышать ваши вопросы, идеи и предложения. Лучшие решения рождаются в сотрудничестве, и ваше мнение станет частью будущего российского образования", - отметил министр.
В пресс-службе уточнили, что чат-бот "Предложения министру просвещения РФ" запущен в образовательном пространстве "Сферум" в Max. Все вопросы, направленные через него, будут рассматриваться в обязательном порядке. Количество вопросов и предложений от одного педагога не ограничено.
"Все поступившие инициативы будут аккумулированы, структурированы по тематикам. Их обсуждение запланировано в рамках специальной сессии с участием министра просвещения на Форуме классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября 2025 года в Москве", - заключили в министерстве.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Национальный мессенджер MAX официально запустят осенью
13 августа, 12:15
 
Мессенджер MaxОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
