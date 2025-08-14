https://ria.ru/20250814/max-2035208765.html
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Max в июле заблокировал десять тысяч номеров мошенников, сообщили в компании.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"В июле текущего года заблокировано более десяти тысяч телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям", — говорится в релизе.Аккаунты, которые уличили в мошеннических действий на платформе, блокируют пожизненно, а информацию передают в Минцифры. Специалисты центра безопасности мессенджера используют автоматизированные технические системы и отслеживают обращения пользователей в круглосуточном режиме."Мах считает безусловным приоритетом безопасность пользователей, активно привлекает к сотрудничеству партнеров из числа лидирующих компаний в направлении кибербезопасности в России и намерен принимать решительные меры по борьбе с недобросовестным поведением на платформе", — отметили в компании.В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени. Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.
