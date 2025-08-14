Рейтинг@Mail.ru
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 14.08.2025 (обновлено: 13:19 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/liniya-2035199962.html
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию - РИА Новости, 14.08.2025
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию
Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:25:00+03:00
2025-08-14T13:19:00+03:00
происшествия
ростов
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238439_0:212:3066:1937_1920x0_80_0_0_17f16f36cef038c3f7c03e62692ebbf9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия", - говорится в сообщении.Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Два человека получили тяжелые ранения, еще 11 человек доставляют в больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238439_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_afb6d832f6edb86e542ac57e23fa5e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Ростов, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ. 14 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия", - говорится в сообщении.
Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Два человека получили тяжелые ранения, еще 11 человек доставляют в больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРостовРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала