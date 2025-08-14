https://ria.ru/20250814/liniya-2035199962.html

После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию - РИА Новости, 14.08.2025

После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T11:25:00+03:00

2025-08-14T11:25:00+03:00

2025-08-14T13:19:00+03:00

происшествия

ростов

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035238439_0:212:3066:1937_1920x0_80_0_0_17f16f36cef038c3f7c03e62692ebbf9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия", - говорится в сообщении.Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Два человека получили тяжелые ранения, еще 11 человек доставляют в больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь