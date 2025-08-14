https://ria.ru/20250814/liniya-2035199962.html
После атаки на Ростов-на-Дону открыли горячую линию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Горячую линию открыли в прокуратуре в связи с атакой БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщило областное надзорное ведомство."Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия", - говорится в сообщении.Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Два человека получили тяжелые ранения, еще 11 человек доставляют в больницу.
