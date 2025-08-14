https://ria.ru/20250814/lifty-2035377471.html
Более 50 лифтов заменят в Подмосковье по региональной программе капремонта
Более 50 лифтов заменят в Подмосковье по региональной программе капремонта
новости подмосковья
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Подмосковье по региональной программе капремонта заменят еще 56 лифтов по заявкам органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Работы проведут в восьми округах: Домодедово, Жуковский, Лобня, Пушкино, Реутов, Серпухов, Ступино, Фрязино. Замена лифтов позволит привести в нормативное состояние оборудование, отработавшее установленный срок эксплуатации. Отмечается, что с начала года капитально отремонтировали 329 лифтов. Лидерами среди муниципалитетов по количеству проведенных работ стали Королев (35), Подольск (22), Сергиево-Посадский (18) и Раменский (16) округа. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что с начала этого года завершены работы в свыше 1,3 тысячи многоквартирных домах. "Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса", – приводит пресс-служба слова Григорьева. Современное оснащение лифтов включает: антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений; энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии; интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров. В результате включения дополнительных объектов до конца года будет отремонтировано 77 единиц лифтового оборудования. Капитальный ремонт лифтового оборудования – часть системной работы по обновлению жилого фонда в Подмосковье.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Подмосковье по региональной программе капремонта заменят еще 56 лифтов по заявкам органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы проведут в восьми округах: Домодедово, Жуковский, Лобня, Пушкино, Реутов, Серпухов, Ступино, Фрязино.
Замена лифтов позволит привести в нормативное состояние оборудование, отработавшее установленный срок эксплуатации.
Отмечается, что с начала года капитально отремонтировали 329 лифтов. Лидерами среди муниципалитетов по количеству проведенных работ стали Королев (35), Подольск (22), Сергиево-Посадский (18) и Раменский (16) округа.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что с начала этого года завершены работы в свыше 1,3 тысячи многоквартирных домах.
"Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса", – приводит пресс-служба слова Григорьева.
Современное оснащение лифтов включает: антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений; энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии; интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.
В результате включения дополнительных объектов до конца года будет отремонтировано 77 единиц лифтового оборудования. Капитальный ремонт лифтового оборудования – часть системной работы по обновлению жилого фонда в Подмосковье.