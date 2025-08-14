https://ria.ru/20250814/krym-2035387168.html

МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле

МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле - РИА Новости, 14.08.2025

МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле

МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:36:00+03:00

2025-08-14T19:36:00+03:00

2025-08-14T19:36:00+03:00

происшествия

республика крым

коктебель

феодосия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В соцсетях распространено видео, на котором толпа раскрашенных взрослых людей без одежды пританцовывают на пляже, рядом находится ребенок – девочка примерно десяти лет. "Проверка назначена, будут устанавливаться лица и дана правовая оценка их действиям", - сообщили в МВД. Согласно сообщению, отделом МВД России по Феодосии данный факт зарегистрирован в установленном порядке.

https://ria.ru/20250813/telo-2034951124.html

республика крым

коктебель

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, коктебель, феодосия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)