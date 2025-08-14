https://ria.ru/20250814/krym-2035387168.html
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В соцсетях распространено видео, на котором толпа раскрашенных взрослых людей без одежды пританцовывают на пляже, рядом находится ребенок – девочка примерно десяти лет. "Проверка назначена, будут устанавливаться лица и дана правовая оценка их действиям", - сообщили в МВД. Согласно сообщению, отделом МВД России по Феодосии данный факт зарегистрирован в установленном порядке.
