Рейтинг@Mail.ru
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/krym-2035387168.html
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле - РИА Новости, 14.08.2025
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T19:36:00+03:00
2025-08-14T19:36:00+03:00
происшествия
республика крым
коктебель
феодосия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В соцсетях распространено видео, на котором толпа раскрашенных взрослых людей без одежды пританцовывают на пляже, рядом находится ребенок – девочка примерно десяти лет. "Проверка назначена, будут устанавливаться лица и дана правовая оценка их действиям", - сообщили в МВД. Согласно сообщению, отделом МВД России по Феодосии данный факт зарегистрирован в установленном порядке.
https://ria.ru/20250813/telo-2034951124.html
республика крым
коктебель
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, коктебель, феодосия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Крым, Коктебель, Феодосия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД Крыма проверит обстоятельства съемки видео с нудистами в Коктебеле

МВД Крыма проверит видео с нудистами, танцующими в присутствии ребенка

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. МВД Крыма проверит обстоятельства съемки в Коктебеле видео с нудистами, которые отплясывали в присутствии ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В соцсетях распространено видео, на котором толпа раскрашенных взрослых людей без одежды пританцовывают на пляже, рядом находится ребенок – девочка примерно десяти лет.
"Проверка назначена, будут устанавливаться лица и дана правовая оценка их действиям", - сообщили в МВД.
Согласно сообщению, отделом МВД России по Феодосии данный факт зарегистрирован в установленном порядке.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Пермском крае проверят обстоятельства обнаружения тела младенца
13 августа, 10:41
 
ПроисшествияРеспублика КрымКоктебельФеодосияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала