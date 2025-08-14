https://ria.ru/20250814/krym-2035274550.html

В Крыму опровергли информацию об указах блокировать мобильный интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию об указах местных властей блокировать мобильный интернет, назвав ее украинскими фейками. Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. "Украина вкидывает фейки про "указы местных властей о блокировке мобильного интернета". Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Он призвал население не вестись на фейки. "Чем у небратьев хуже на фронте и ближе саммит на Аляске, тем больше фальшивок", - подчеркнул советник главы республики.

