14.08.2025

В Крыму опровергли информацию об указах блокировать мобильный интернет
14:45 14.08.2025
В Крыму опровергли информацию об указах блокировать мобильный интернет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию об указах местных властей блокировать мобильный интернет, назвав ее украинскими фейками. Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. "Украина вкидывает фейки про "указы местных властей о блокировке мобильного интернета". Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Он призвал население не вестись на фейки. "Чем у небратьев хуже на фронте и ближе саммит на Аляске, тем больше фальшивок", - подчеркнул советник главы республики.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию об указах местных властей блокировать мобильный интернет, назвав ее украинскими фейками.
Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя.
"Украина вкидывает фейки про "указы местных властей о блокировке мобильного интернета". Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он призвал население не вестись на фейки.
"Чем у небратьев хуже на фронте и ближе саммит на Аляске, тем больше фальшивок", - подчеркнул советник главы республики.
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
Вчера, 09:39
 
