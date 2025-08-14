Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
Хорошие новости
 
11:15 14.08.2025 (обновлено: 15:52 14.08.2025)
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" утвердил к закупке лекарственные препараты "Ревумениб", "Эфанесоктоког альфа" и "Мацитентан", сообщается в Telegram-канале организации. "Процедура включения в перечни закупок новых лекарственных препаратов включает утверждение решения экспертного совета фонда попечительским советом фонда "Круг добра". Только после этого они попадают в списки перечней закупок и появляются на сайте фонда", — уточнили там. "Ревумениб" необходим для терапии острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), "Эфанесоктоког альфа" — для лечения гемофилии А, "Мацитентан" применяется при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" утвердил к закупке лекарственные препараты "Ревумениб", "Эфанесоктоког альфа" и "Мацитентан", сообщается в Telegram-канале организации.
"Процедура включения в перечни закупок новых лекарственных препаратов включает утверждение решения экспертного совета фонда попечительским советом фонда "Круг добра". Только после этого они попадают в списки перечней закупок и появляются на сайте фонда", — уточнили там.
"Ревумениб" необходим для терапии острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), "Эфанесоктоког альфа" — для лечения гемофилии А, "Мацитентан" применяется при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
