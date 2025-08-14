https://ria.ru/20250814/krug-2035197383.html
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты - РИА Новости, 14.08.2025
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" утвердил к закупке лекарственные препараты "Ревумениб",... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:15:00+03:00
2025-08-14T11:15:00+03:00
2025-08-14T15:52:00+03:00
здоровье - общество
фонд "круг добра"
общество
россия
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6ecb36020bcda5423c80af96628ab9c4.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" утвердил к закупке лекарственные препараты "Ревумениб", "Эфанесоктоког альфа" и "Мацитентан", сообщается в Telegram-канале организации. "Процедура включения в перечни закупок новых лекарственных препаратов включает утверждение решения экспертного совета фонда попечительским советом фонда "Круг добра". Только после этого они попадают в списки перечней закупок и появляются на сайте фонда", — уточнили там. "Ревумениб" необходим для терапии острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), "Эфанесоктоког альфа" — для лечения гемофилии А, "Мацитентан" применяется при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
https://ria.ru/20250717/bolezn-2029822983.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/93/1549779389_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d082b278f16851385e639621986a0bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, фонд "круг добра", общество, россия
Здоровье - Общество, Фонд "Круг добра", Общество, Россия, Хорошие новости
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке новые препараты
Фонд "Круг добра" утвердил к закупке три новых лекарства