Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" Юсуфзоды
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" Юсуфзоды
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В связи с выявленным у Юсуфзоды Я.Д. синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ (наркомания), он нуждается в лечении и медицинской реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ, медицинских противопоказаний к применению данных мер медицинского характера у него нет", - сказано в материалах.
Уточняется, что о зависимости Юсуфзоды свидетельствуют данные анамнеза и сведения из материалов уголовного дела "о длительном и систематическом употреблении им психоактивных веществ (каннабиноиды, опиоиды) с появлением психофизической зависимости от наркотических веществ, абстинентного синдрома".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.