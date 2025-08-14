https://ria.ru/20250814/krokus-2035169674.html

Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе"

Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" - РИА Новости, 14.08.2025

Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе"

Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела,... РИА Новости, 14.08.2025

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В связи с выявленным у Юсуфзоды Я.Д. синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ (наркомания), он нуждается в лечении и медицинской реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ, медицинских противопоказаний к применению данных мер медицинского характера у него нет", - сказано в материалах. Уточняется, что о зависимости Юсуфзоды свидетельствуют данные анамнеза и сведения из материалов уголовного дела "о длительном и систематическом употреблении им психоактивных веществ (каннабиноиды, опиоиды) с появлением психофизической зависимости от наркотических веществ, абстинентного синдрома". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

