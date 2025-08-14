Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:13 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/krokus-2035169674.html
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе"
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" - РИА Новости, 14.08.2025
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе"
Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:13:00+03:00
2025-08-14T09:13:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937196732_0:228:2907:1863_1920x0_80_0_0_c93cb167b6cc76ba24aa4fca54ac9ad4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В связи с выявленным у Юсуфзоды Я.Д. синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ (наркомания), он нуждается в лечении и медицинской реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ, медицинских противопоказаний к применению данных мер медицинского характера у него нет", - сказано в материалах. Уточняется, что о зависимости Юсуфзоды свидетельствуют данные анамнеза и сведения из материалов уголовного дела "о длительном и систематическом употреблении им психоактивных веществ (каннабиноиды, опиоиды) с появлением психофизической зависимости от наркотических веществ, абстинентного синдрома". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
https://ria.ru/20250806/krokus-2033589935.html
https://ria.ru/20250727/krokus-2031689046.html
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937196732_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_8f29ce2a6752f2c2472f826be1791fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе"

Экспертиза выявила наркоманию у пособника террористов в "Крокусе" Юсуфзоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджони Юсуфзода - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экспертиза выявила наркоманию у одного из пособников террористов "Крокуса" Якубджони Юсуфзоды, ему рекомендовали лечение, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В связи с выявленным у Юсуфзоды Я.Д. синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ (наркомания), он нуждается в лечении и медицинской реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ, медицинских противопоказаний к применению данных мер медицинского характера у него нет", - сказано в материалах.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Потерпевшие не поверили в раскаяние исполнителей теракта в "Крокусе"
6 августа, 01:35
Уточняется, что о зависимости Юсуфзоды свидетельствуют данные анамнеза и сведения из материалов уголовного дела "о длительном и систематическом употреблении им психоактивных веществ (каннабиноиды, опиоиды) с появлением психофизической зависимости от наркотических веществ, абстинентного синдрома".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" сразу после него получили деньги на побег
27 июля, 05:28
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала