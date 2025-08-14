Рейтинг@Mail.ru
Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия
03:37 14.08.2025
Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия
Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия - РИА Новости, 14.08.2025
Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия
Задействованные в охране "Крокус сити холла" полицейские во время теракта в марте 2024 года не имели при себе оружия, говорится в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задействованные в охране "Крокус сити холла" полицейские во время теракта в марте 2024 года не имели при себе оружия, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, один из полицейских в своих показаниях рассказал, что в день теракта получил с коллегой указание прибыть к зданию "Крокус Сити Холл" в павильон по охране общественного порядка. "Они сдали служебную документацию, служебное оружие, служебный планшет, бланки. Оружие они сдали в комнату хранения оружия (КХО), а документацию командиру взвода", - говорится в документе. Из показаний полицейского следует, что ему не назвали причины, по которой оружие должно быть сдано. "После чего они выдвинулись в сторону "Крокус Сити Холл", подъехав в "Крокус" около 17 часов 45 минут, они подошли ко входу в сам зал "Крокус Сити Холл", где их встретил старший охраны и спросил, есть ли у них оружие, они ответили, что оружия у них нет, после чего их впустили внутрь, где старший охраны сказал им разделиться", - говорится в материалах дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Задействованные в охране "Крокуса" полицейские не имели оружия

Задействованные в охране "Крокуса" полицейские во время теракта не имели оружия

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Задействованные в охране "Крокус сити холла" полицейские во время теракта в марте 2024 года не имели при себе оружия, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, один из полицейских в своих показаниях рассказал, что в день теракта получил с коллегой указание прибыть к зданию "Крокус Сити Холл" в павильон по охране общественного порядка.
Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
17 апреля, 05:25
Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
17 апреля, 05:25
"Они сдали служебную документацию, служебное оружие, служебный планшет, бланки. Оружие они сдали в комнату хранения оружия (КХО), а документацию командиру взвода", - говорится в документе. Из показаний полицейского следует, что ему не назвали причины, по которой оружие должно быть сдано.
"После чего они выдвинулись в сторону "Крокус Сити Холл", подъехав в "Крокус" около 17 часов 45 минут, они подошли ко входу в сам зал "Крокус Сити Холл", где их встретил старший охраны и спросил, есть ли у них оружие, они ответили, что оружия у них нет, после чего их впустили внутрь, где старший охраны сказал им разделиться", - говорится в материалах дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
22 марта, 09:13
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
22 марта, 09:13
 
