В Кремле рассказали о предстоящем рабочем дне Путина
В Кремле рассказали о предстоящем рабочем дне Путина
2025-08-14T18:18:00+03:00
2025-08-14T18:18:00+03:00
2025-08-14T18:27:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков процитировал название романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день", говоря о продолжительности предстоящего рабочего дня Владимира Путина в пятницу в связи со сменой часовых поясов. Путин в пятницу проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. По словам Пескова, глава государства в этот же день по пути в США посетит один из регионов России. Журналист "России 1" Павел Зарубин в беседе с Песковым отметил, что из-за разницы во времени один рабочий день президента будет длиться двое суток. "Да", - подтвердил Песков. "И дольше века длится день", - добавил он, комментируя предстоящий рабочий график главы государства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Разница во времени между Аляской и Москвой составляет 11 часов.
