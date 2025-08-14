https://ria.ru/20250814/kredit-2035236735.html

В ФРГ предложили платить пособия беженцам в виде кредита

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совершеннолетние просители убежища, признанные беженцами, и иностранные граждане из стран, не входящих в ЕС, в будущем должны получать социальные пособия в Германии только в виде беспроцентного займа, считают политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляющие администрации двух районов в земле Тюрингия. "Любой, кто приезжает в нашу страну и до сих пор не делал никаких взносов, должен получать социальные пособия только в виде беспроцентного займа", - заявил журналу Stern глава администрации района Нордхаузен Маттиас Йендрике. По его словам, этот кредит должен функционировать аналогично студенческим кредитам (BAföG): тем, кто быстро устроится на работу и будет платить взносы в фонд социального страхования, придётся выплатить лишь часть полученных средств. Более того, за быстрое погашение кредита следует предоставлять скидки. Цель такого шага - мотивировать мигрантов быстро найти работу, пояснил глава администрации района Заальфельд-Рудольштадт Марко Вольфрам. "Это создаст позитивный стимул для быстрой интеграции", - заявил Вольфрам, отметив, что это также позволит противостоять спорам относительно справедливости выплат пособий мигрантам. Главы местных администраций подчеркнули, что они не хотят сокращать или вообще отменять социальные пособия иностранцам и беженцам, а пособия несовершеннолетним не нужно будет возвращать. По словам Йендрике, беженцам следует списать половину суммы кредита, если они найдут работу в течение года и сдадут языковой экзамен. "Даже успешное окончание школы детьми могло бы быть вознаграждено бонусом для родителей", - предложил он. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро. На прошлой неделе газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году. Согласно законопроекту министерства труда, в 2026 году планируется сокращение расходов на пособия по безработице, базовую социальную помощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на 1,32 миллиарда евро. При этом дополнительные расходы на пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, оцениваются в 1,375 миллиарда евро. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти, но они будут компенсированы федеральным правительством по фиксированной ставке. Законопроект подлежит утверждению бундесратом и, как ожидается, будет принят до конца 2025 года. Для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые уже запросили защиту в Германии до 1 апреля 2025 года, изменений не будет.

