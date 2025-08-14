https://ria.ru/20250814/krasnojarsk-2035281290.html

В Красноярске главу управления Россельхознадзора подозревают в хищении

КРАСНОЯРСК, 14 авг – РИА Новости. Руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентин Филимохин подозревается в хищении более 14 миллионов рублей путём фиктивного трудоустройства знакомого в подведомственное учреждение, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее объединенная пресс-служба красноярских судов сообщила, что Филимохин арестован на 1 месяц и 14 дней по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Санкцию на арест 14 августа выдал Центральный районный суд Красноярска. "(Филимохина задержали накануне – ред.) в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в марте 2025 года в отношении должностных лиц Красноярского филиала ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений", подведомственного региональному управлению Россельхознадзора", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Филимохин и бухгалтер подведомственного Россельхознадзору института фиктивно трудоустроили своего знакомого, после чего с января 2019 года по октябрь 2024 года осуществляли выплаты заработной платы на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, которую впоследствии похитили. Как уточнили РИА Новости в краевой прокуратуре, деньги глава красноярского Россельхознадзора и бухгалтер института карантина растений делили между собой. Филимохин был задержан после того, как ранее задержанный руководитель "Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений" заключил досудебное соглашение и дал на него показания. Бухгалтер и фиктивно трудоустроенный их знакомый находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

