https://ria.ru/20250814/krasnoarmeysk-2035404793.html
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных - РИА Новости, 14.08.2025
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных
Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T22:56:00+03:00
2025-08-14T22:56:00+03:00
2025-08-14T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968574103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22bea8f877d704c3299ddc70e3e1183b.jpg
СЕЛИДОВО, 14 авг - РИА Новости. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король". Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске "В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250814/razvedchiki-2035403004.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968574103_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_657f80d49cffe0caaa69c826cb047d60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных
В Красноармейске остаются мирные жители, которые ожидают прихода российских сил