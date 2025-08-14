Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 14.08.2025
В Красноармейске остаются мирные жители, ожидающие российских военных
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
СЕЛИДОВО, 14 авг - РИА Новости. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король". Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске "В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск)
Эвакуация жителей Красноармейска (украинское название - Покровск). Архивное фото
СЕЛИДОВО, 14 авг - РИА Новости. Большое количество мирных жителей остаются в Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР, которые не уезжают из города, ожидая прихода российских сил, сообщил корреспонденту РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Король".
Ранее в четверг разведчик с позывным "Король" рассказал о том, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
"В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью", - рассказал разведчик, демонстрируя видео с мирными жителями из данного населенного пункта.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Разведчики взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
 
 
