Власти Коста-Рики намерены срочно построить мегатюрьму, сообщили СМИ

Власти Коста-Рики намерены срочно построить мегатюрьму, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2025

Власти Коста-Рики намерены срочно построить мегатюрьму, сообщили СМИ

Правительство Коста-Рики планирует финансировать строительство нового центра содержания особо опасных преступников за счет сокращения расходов на социальные...

МЕХИКО, 14 авг - РИА Новости. Правительство Коста-Рики планирует финансировать строительство нового центра содержания особо опасных преступников за счет сокращения расходов на социальные программы и безопасность, его возведение начнется до конца текущего года, сообщило издание Costa Rica Hoy. "После пересмотра бюджета Казначейству удалось высвободить 33,945 миллиарда колонов из недоисполненных бюджетов минтруда, фонда соцразвития, минбезопасности и других ведомств. Из этой суммы 7,87 миллиарда колонов (15,5 миллионов долларов США - ред.) будет выделено на укрепление пенитенциарной системы путем создания специализированной инфраструктуры, в частности - новой тюрьмы", - говорится в сообщении на сайте издания. Проект, получивший название Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Центр содержания преступников строгого режима), находится в ведении Министерства юстиции и мира и носит конфиденциальный характер. Власти отказались раскрывать его точное местоположение, а также детали планировки и дизайна. По информации СМИ, вместимость пенитенциарного центра составит 5100 человек. Министр юстиции Джеральд Кампос на слушаниях в Финансовом комитете Законодательного собрания сообщил депутатам, что конфиденциальность проекта вызвана угрозами в адрес сотрудников министерства и их семей. Средства на новую тюрьму выделяются в рамках перераспределения обычного и чрезвычайного бюджета на 2025 год и должны быть использованы в текущем календарном году. Парламент Коста-Рики в ближайшие недели должен будет рассмотреть и проголосовать за перераспределение бюджетных средств для реализации этого проекта. Решение правительства вызвало критику в парламенте со стороны оппозиции, которая выразила обеспокоенность сокращением средств социальных программ ради строительства тюрьмы. Представители правящей коалиции настаивают, что меры необходимы для решения проблемы переполненности исправительных учреждений.

