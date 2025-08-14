https://ria.ru/20250814/koreya-2035158971.html

В Южной Корее опять заявили, что КНДР убрала часть громкоговорителей

В Южной Корее опять заявили, что КНДР убрала часть громкоговорителей - РИА Новости, 14.08.2025

В Южной Корее опять заявили, что КНДР убрала часть громкоговорителей

Позиция военных Южной Кореи неизменна, демонтаж КНДР части громкоговорителей на межкорейской границе имел место, заявили в Объединенном командовании начальников РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:12:00+03:00

2025-08-14T07:12:00+03:00

2025-08-14T07:17:00+03:00

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

ким е чжон

объединенный комитет начальников штабов (сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Позиция военных Южной Кореи неизменна, демонтаж КНДР части громкоговорителей на межкорейской границе имел место, заявили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе с Республикой Корея не соответствует действительности, и КНДР как не убирала громкоговорители с пограничной линии, так и не собирается этого делать. "Мы сообщили факты, которые подтвердили, и они сохраняются и на данный момент. Что бы ни заявила другая сторона, нужно понимать, что за этим есть определённый умысел, и не стоит легко поддаваться на это или считать это истиной", - заявил начальник пресс-службы ОКНШ Ли Сон Чжун. Он добавил, что армия не меняла своей позиции и придерживается своего заявления, сделанного в субботу, 9 августа. ОКНШ подчеркивает, что изначально заявило только о частичном старте демонтажа громкоговорителей, а не о их полной ликвидации. "Мы зафиксировали такое явление (демонтаж громкоговорителей – ред.) и сообщили об этом. Разве мы (тогда -ред.) не пояснили, что требовалась дополнительная проверка, чтобы подтвердить демонтаж на всей линии? Мы пояснили, что продолжаем наблюдать за ситуацией", - отметил военный. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о ликвидации КНДР части громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляций. Тогда эксперты предположили, что это был ответный шаг на то, что Южная Корея демонтировала свои громкоговорители 5 августа. Но, как сообщил позже телеканал TV Chosun, КНДР на самом деле убрала только 2 громкоговорителя, а спустя время даже вернула один из них назад. По данным ТВ, демонтировано было только одно устройство, и даже у него убрали только динамик, а установка осталась. В то же время, как отмечал телеканал, военные Южной Кореи об этих фактах уже не сообщили.

https://ria.ru/20250804/ministr-2033224936.html

https://ria.ru/20250728/koreja-2031828013.html

https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, кндр (северная корея), ким е чжон, объединенный комитет начальников штабов (сша)