СМИ: Shaman приехал на торжества в Северную Корею

2025-08-14

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) прибыл в Пхеньян в составе российской делегации на торжества по случаю празднования освобождения Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)."В состав делегации входят популярный российский певец Shaman и его группа, ансамбль Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" Министерства обороны и ансамбль Воздушно-десантных войск", — говорится в публикации.В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, представители профильных ведомств, посол в Пхеньяне Александр Мацегора и другие российские дипломаты.День освобождения — праздник, ежегодно отмечающийся в Северной и Южной Кореях 15 августа. В этот день в 1945 году Корея была освобождена от японского колониального правления.

