Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 14.08.2025
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы... РИА Новости, 14.08.2025
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
