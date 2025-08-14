Рейтинг@Mail.ru
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/kndr-2035167920.html
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 14.08.2025
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:52:00+03:00
2025-08-14T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
кндр (северная корея)
вячеслав володин
цой рен хэ
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013806197_0:0:1817:1022_1920x0_80_0_0_110391ddc2a565f009524278692b8282.jpg
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
https://ria.ru/20250702/zapad-2026625828.html
курская область
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013806197_227:0:1590:1022_1920x0_80_0_0_7f91cb56be10d47e6f50e3da1e90624a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, кндр (северная корея), вячеслав володин, цой рен хэ, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, КНДР (Северная Корея), Вячеслав Володин, Цой Рен Хэ, Госдума РФ
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Володин: Россия никогда не забудет помощь КНДР в освобождении Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Запад в шоке: нашелся миллион человек, готовых с улыбкой умереть за Россию
2 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКНДР (Северная Корея)Вячеслав ВолодинЦой Рен ХэГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала