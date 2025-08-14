https://ria.ru/20250814/kndr-2035167920.html

Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

2025-08-14

Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 14.08.2025

Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы...

ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что солдаты из КНДР пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил в Пхеньяне председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

