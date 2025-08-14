Рейтинг@Mail.ru
07:08 14.08.2025
В КНДР опровергли демонтаж громкоговорителей на границе с Южной Кореей
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
ким е чжон
ким чен ын
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже громкоговорителей КНДР на границе с Республикой Корея не соответствует действительности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пользуясь этим случаем, хочу уточнить, что Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, как будто мы демонтировали громкоговорители из южной пограничной линии", - заявила сестра Ким Чен Ына. Она назвала подобные сообщения "безосновательной односторонней догадкой и пиар-ходом". Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о ликвидации КНДР части громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция. Позже эксперты предположили, что это был ответ на демонтаж Южной Кореей собственных громкоговорителей 5 августа. Ким Ё Чжон назвала "смехотворным" то, что власти и эксперты Южной Кореи стали называть якобы осуществленный КНДР демонтаж громкоговорителей "ответными мерами", " изменениями" и "положительным откликом". "Мы никогда не эвакуировали громкоговорители из пограничной линии и не будем эвакуировать их", - подытожила Ким Ё Чжон.
в мире, южная корея, кндр (северная корея), ким е чжон, ким чен ын
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже громкоговорителей КНДР на границе с Республикой Корея не соответствует действительности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Пользуясь этим случаем, хочу уточнить, что Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, как будто мы демонтировали громкоговорители из южной пограничной линии", - заявила сестра Ким Чен Ына.
Она назвала подобные сообщения "безосновательной односторонней догадкой и пиар-ходом".
Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о ликвидации КНДР части громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция. Позже эксперты предположили, что это был ответ на демонтаж Южной Кореей собственных громкоговорителей 5 августа.
Ким Ё Чжон назвала "смехотворным" то, что власти и эксперты Южной Кореи стали называть якобы осуществленный КНДР демонтаж громкоговорителей "ответными мерами", " изменениями" и "положительным откликом".
"Мы никогда не эвакуировали громкоговорители из пограничной линии и не будем эвакуировать их", - подытожила Ким Ё Чжон.
