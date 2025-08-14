https://ria.ru/20250814/kndr-2035158699.html

В КНДР опровергли демонтаж громкоговорителей на границе с Южной Кореей

В КНДР опровергли демонтаж громкоговорителей на границе с Южной Кореей - РИА Новости, 14.08.2025

В КНДР опровергли демонтаж громкоговорителей на границе с Южной Кореей

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже громкоговорителей КНДР на границе с Республикой Корея не РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:08:00+03:00

2025-08-14T07:08:00+03:00

2025-08-14T07:08:00+03:00

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

ким е чжон

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg

СЕУЛ, 14 авг - РИА Новости. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что информация о демонтаже громкоговорителей КНДР на границе с Республикой Корея не соответствует действительности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пользуясь этим случаем, хочу уточнить, что Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, как будто мы демонтировали громкоговорители из южной пограничной линии", - заявила сестра Ким Чен Ына. Она назвала подобные сообщения "безосновательной односторонней догадкой и пиар-ходом". Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи 9 августа сообщило о ликвидации КНДР части громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для проведения пропагандистских трансляция. Позже эксперты предположили, что это был ответ на демонтаж Южной Кореей собственных громкоговорителей 5 августа. Ким Ё Чжон назвала "смехотворным" то, что власти и эксперты Южной Кореи стали называть якобы осуществленный КНДР демонтаж громкоговорителей "ответными мерами", " изменениями" и "положительным откликом". "Мы никогда не эвакуировали громкоговорители из пограничной линии и не будем эвакуировать их", - подытожила Ким Ё Чжон.

https://ria.ru/20250804/ministr-2033224936.html

https://ria.ru/20250721/koreja-2030395218.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, кндр (северная корея), ким е чжон, ким чен ын