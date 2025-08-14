Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
16:31 14.08.2025
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
в мире
китай
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками. "Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он. При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки". Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным". ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.
китай
брюссель
в мире, китай, евросоюз, еврокомиссия, брюссель
В мире, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками.
"Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он.
При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки".
Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным".
ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Китай ввел санкции против двух европейских банков
13 августа, 09:09
 
