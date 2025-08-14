https://ria.ru/20250814/kitay-2035309370.html
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков - РИА Новости, 14.08.2025
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:31:00+03:00
2025-08-14T16:31:00+03:00
2025-08-14T16:31:00+03:00
в мире
китай
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками. "Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он. При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки". Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным". ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.
https://ria.ru/20250813/kitay-2034934928.html
китай
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, евросоюз, еврокомиссия, брюссель
В мире, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель
ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков
ЕС готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций против России