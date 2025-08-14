https://ria.ru/20250814/kitay-2035309370.html

ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков

ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков - РИА Новости, 14.08.2025

ЕС готов обсуждать с Китаем снятие санкций с двух банков

Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:31:00+03:00

2025-08-14T16:31:00+03:00

2025-08-14T16:31:00+03:00

в мире

китай

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Брюссель готов обсуждать с Китаем вопрос исключения двух его банков из санкций против России за якобы обход ограничительных антироссийских мер ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на фоне введения ранее Пекином запрета на транзакции с двумя литовскими банками. "Важно иметь в виду, что еще до того, как Китай объявил об этих контрмерах, мы очень конструктивно взаимодействовали с Китаем по вопросу о китайских банках, подвергшихся санкциям. Мы делаем это, потому что мы полностью открыты поиску взаимоприемлемого решения, которое в конечном итоге могло бы привести к исключению этих китайских банков из списка санкций", - сказал он. При этом, по словам представителя ЕК, "необходимо сначала разобраться с тем, что происходит через эти банки". Комментируя китайские санкции против литовских банков, Жилл подчеркнул, что в Брюсселе оценят такой шаг, но уже считают его "безосновательным". ЕС в рамках 18-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении двух китайских финансовых организаций за якобы обход антироссийских ограничений. В ответ, Пекин ввел контрмеры в отношении двух банков Литвы.

https://ria.ru/20250813/kitay-2034934928.html

китай

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, евросоюз, еврокомиссия, брюссель