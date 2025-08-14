https://ria.ru/20250814/kiev-2035156979.html
В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского
2025-08-14T06:45:00+03:00
2025-08-14T06:45:00+03:00
2025-08-14T16:12:00+03:00
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой станет ловушкой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. ред.), куда тот только рад упасть", — заявил он.По словам эксперта, американский лидер потребует от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая прекратить в противном случае поставки военной помощи Украине."Это не обмен "кусочек на кусочек". Этот (процесс. — Прим. ред.) не несет никакого позитива Украине. Трамп, похоже, так и не простил Зеленского", — пояснил Соскин.Киеву придется иметь дело с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, потому что Европа не сможет уберечь его от нестабильной политики Трампа, заключил эксперт.Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине заявил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая линия соприкосновения должна стать отправной точкой.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.
