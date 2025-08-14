Рейтинг@Mail.ru
06:45 14.08.2025 (обновлено: 16:12 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/kiev-2035156979.html
2025-08-14T06:45:00+03:00
2025-08-14T16:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой станет ловушкой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. ред.), куда тот только рад упасть", — заявил он.По словам эксперта, американский лидер потребует от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая прекратить в противном случае поставки военной помощи Украине."Это не обмен "кусочек на кусочек". Этот (процесс. — Прим. ред.) не несет никакого позитива Украине. Трамп, похоже, так и не простил Зеленского", — пояснил Соскин.Киеву придется иметь дело с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, потому что Европа не сможет уберечь его от нестабильной политики Трампа, заключил эксперт.Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине заявил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая линия соприкосновения должна стать отправной точкой.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.
https://ria.ru/20250814/ssha-2035151033.html
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035144825.html
В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского

Соскин: идея Трампа об обмене территорий станет ловушкой для Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой станет ловушкой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
"Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. ред.), куда тот только рад упасть", — заявил он.
По словам эксперта, американский лидер потребует от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая прекратить в противном случае поставки военной помощи Украине.
Владимир Зеленский после онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Берлине. 13 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом
Вчера, 04:37
"Это не обмен "кусочек на кусочек". Этот (процесс. — Прим. ред.) не несет никакого позитива Украине. Трамп, похоже, так и не простил Зеленского", — пояснил Соскин.
Киеву придется иметь дело с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, потому что Европа не сможет уберечь его от нестабильной политики Трампа, заключил эксперт.
Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине заявил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая линия соприкосновения должна стать отправной точкой.
В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Киеве забили тревогу после переговоров Зеленского и лидеров ЕС с Трампом
Вчера, 02:43
 
