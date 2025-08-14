https://ria.ru/20250814/kiev-2035156979.html

В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского

В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского - РИА Новости, 14.08.2025

В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского

Идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой станет ловушкой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T06:45:00+03:00

2025-08-14T06:45:00+03:00

2025-08-14T16:12:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

олег соскин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа об обмене территориями между Киевом и Москвой станет ловушкой для Владимира Зеленского, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для него (Зеленского. — Прим. ред.), куда тот только рад упасть", — заявил он.По словам эксперта, американский лидер потребует от главы киевского режима немедленной передачи территорий, угрожая прекратить в противном случае поставки военной помощи Украине."Это не обмен "кусочек на кусочек". Этот (процесс. — Прим. ред.) не несет никакого позитива Украине. Трамп, похоже, так и не простил Зеленского", — пояснил Соскин.Киеву придется иметь дело с принуждением к миру через потерю военной помощи и отказ от претензий к российской стороне, потому что Европа не сможет уберечь его от нестабильной политики Трампа, заключил эксперт.Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине заявил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая линия соприкосновения должна стать отправной точкой.В понедельник Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины.

https://ria.ru/20250814/ssha-2035151033.html

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035144825.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин, встреча путина и трампа на аляске