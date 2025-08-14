https://ria.ru/20250814/khischenie-2035159552.html

Экс-советника офиса Зеленского заподозрили в хищении 54 миллионов долларов

Экс-советника офиса Зеленского заподозрили в хищении 54 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2025

Экс-советника офиса Зеленского заподозрили в хищении 54 миллионов долларов

Бывший консультант Фонда госимущества Украины Андрей Гмырин, которого связывают с офисом Владимира Зеленского, проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:18:00+03:00

2025-08-14T07:18:00+03:00

2025-08-14T07:21:00+03:00

в мире

украина

оаэ

владимир зеленский

дмитрий сенниченко

одесский припортовый завод

центрэнерго

укрспирт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший консультант Фонда госимущества Украины Андрей Гмырин, которого связывают с офисом Владимира Зеленского, проходит по делу о хищении более 2,25 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов) из государственных предприятий, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских судебных документов. В понедельник турецкая газета Aydinlik сообщила, что коррупционная сеть, связанная с Гмыриным, ежемесячно направляла порядка 50 миллионов долларов в компании, зарегистрированные в ОАЭ и аффилированные с ним, включая GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited. В материале утверждается, что впервые опубликованы конкретные банковские реквизиты, подтверждающие масштаб незаконной деятельности лиц из окружения Зеленского. Эта публикация привлекла внимание к расследованию. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в марте 2020 года Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины, Гмырин входил в группу под руководством бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По версии следствия, с сентября 2019 по февраль 2022 года организация занималась выводом средств с крупнейших госпредприятий через назначение лояльных руководителей и заключение фиктивных контрактов. Личность Гмырина как фигуранта, обозначенного в материалах суда как "Person_28", была установлена благодаря публичному сообщению Национального антикоррупционного бюро Украины от 10 апреля 2023 года. В нем он указан как подозреваемый № 2 по делу, с теми же обвинениями и ролью, что и у "Person_28" в судебных документах. В числе пострадавших объектов - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Центрэнерго", "Укрспирт", "Пуща-Водица", "Харьковоблэнерго", "Президент-Отель" и другие. На Одесском припортовом заводе, по данным суда, схема с поставками сырья в пользу компании Agro Gas Trading, контролируемой участниками группы, привела к убыткам почти на 391 миллион гривен. Всего через нее с июля 2019 по декабрь 2021 года было выведено 2,25 миллиарда гривен. В Объединенной горно-химической компании назначенные людьми Гмырина руководители продавали продукцию по заниженным ценам подконтрольным фирмам, которые затем перепродавали ее по рыночной стоимости, что принесло убытки на сумму около 118 миллионов гривен. Следствие выявило еще 15 госпредприятий, ставших объектами аналогичных схем с подложными контрактами и фиктивными назначениями. Для конспирации Гмырин использовал зашифрованные мессенджеры Rocket.Chat и WhatsApp, работая под псевдонимами. Он также поддерживал контакты с силовыми структурами и влиятельными лицами для защиты организации от проверок, а в СМИ проводил кампании по формированию положительного имиджа Сенниченко и руководства фонда. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011646837.html

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015016076.html

украина

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оаэ, владимир зеленский, дмитрий сенниченко, одесский припортовый завод, центрэнерго, укрспирт