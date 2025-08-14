https://ria.ru/20250814/khalatnost-2035379746.html

В Нижнем Новгороде главу отдела администрации обвинили в халатности

В Нижнем Новгороде главу отдела администрации обвинили в халатности - РИА Новости, 14.08.2025

В Нижнем Новгороде главу отдела администрации обвинили в халатности

Обвинение в халатности, повлекшей гибель ребенка от обрушившейся на него стены заброшенного гаража, предъявлено руководителю одного из отделов администрации... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:58:00+03:00

2025-08-14T18:58:00+03:00

2025-08-14T18:58:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Обвинение в халатности, повлекшей гибель ребенка от обрушившейся на него стены заброшенного гаража, предъявлено руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Как установлено следствием, 9 августа на улице Раевского произошло обрушение наружной стены заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения и падения бетонной стены шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "По версии следствия, происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником администрации района, отвечающим за выявление объектов самовольного строительства, находящихся в ветхом состоянии. Руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время судом в отношении нее будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250814/novgorod-2035252895.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)