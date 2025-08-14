В Нижнем Новгороде главу отдела администрации обвинили в халатности

Рейтинг@Mail.ru
18:58 14.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Обвинение в халатности, повлекшей гибель ребенка от обрушившейся на него стены заброшенного гаража, предъявлено руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Как установлено следствием, 9 августа на улице Раевского произошло обрушение наружной стены заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения и падения бетонной стены шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "По версии следствия, происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником администрации района, отвечающим за выявление объектов самовольного строительства, находящихся в ветхом состоянии. Руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время судом в отношении нее будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Обвинение в халатности, повлекшей гибель ребенка от обрушившейся на него стены заброшенного гаража, предъявлено руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Как установлено следствием, 9 августа на улице Раевского произошло обрушение наружной стены заброшенного здания, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате обрушения и падения бетонной стены шестилетний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
"По версии следствия, происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником администрации района, отвечающим за выявление объектов самовольного строительства, находящихся в ветхом состоянии. Руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время судом в отношении нее будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
