Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX
технологии
курская область
александр хинштейн
политика
КУРСК, 14 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о запуске своего канала в новом российском мессенджере Max, назвав его еще одной площадкой для взаимодействия. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Ещё одна площадка для взаимодействия. Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Решил не отставать от актуальных тенденций и запустил свой канал. Уверен, что многие из вас уже активно используют эту платформу, и вам будет удобнее там получать информацию из первых уст о жизни в регионе", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
