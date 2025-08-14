https://ria.ru/20250814/kanal-2035243838.html

Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX

КУРСК, 14 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о запуске своего канала в новом российском мессенджере Max, назвав его еще одной площадкой для взаимодействия. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Ещё одна площадка для взаимодействия. Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Решил не отставать от актуальных тенденций и запустил свой канал. Уверен, что многие из вас уже активно используют эту платформу, и вам будет удобнее там получать информацию из первых уст о жизни в регионе", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

