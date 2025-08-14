Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/kanal-2035243838.html
Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX
Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX - РИА Новости, 14.08.2025
Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о запуске своего канала в новом российском мессенджере Max, назвав его еще одной площадкой для... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:34:00+03:00
2025-08-14T13:34:00+03:00
технологии
курская область
александр хинштейн
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_876022012fa0d1181d13293e90c80c13.jpg
КУРСК, 14 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о запуске своего канала в новом российском мессенджере Max, назвав его еще одной площадкой для взаимодействия. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Ещё одна площадка для взаимодействия. Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Решил не отставать от актуальных тенденций и запустил свой канал. Уверен, что многие из вас уже активно используют эту платформу, и вам будет удобнее там получать информацию из первых уст о жизни в регионе", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/max-2035208765.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9b1f8a7ce72f291fa06e941a7e26cb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, курская область, александр хинштейн, политика
Технологии, Курская область, Александр Хинштейн, Политика
Хинштейн запустил канал в мессенджере MAX

Хинштейн завел канал в новом российском мессенджере MAX

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о запуске своего канала в новом российском мессенджере Max, назвав его еще одной площадкой для взаимодействия.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"Ещё одна площадка для взаимодействия. Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Решил не отставать от актуальных тенденций и запустил свой канал. Уверен, что многие из вас уже активно используют эту платформу, и вам будет удобнее там получать информацию из первых уст о жизни в регионе", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Max в июле заблокировал десять тысяч номеров мошенников
Вчера, 12:03
 
ТехнологииКурская областьАлександр ХинштейнПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала