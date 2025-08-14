https://ria.ru/20250814/kanada-2035150183.html

Посольство Канады завозило в Донбасс экстремистскую литературу

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Посольство Канады и посол Франсуа Матис в 1994 году создали в Донецкой библиотеке имени Крупской Канадско-украинский библиотечный центр и передали в его фонды 20 000 книг, основную часть которых составляла экстремистская и националистическая литература, сообщили РИА Новости в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской. "В 1994 году, на базе нашей библиотеки была открыта библиотека Канадско-украинского центра. Это по проекту "Видродження" и "Канадские приятели Украины". Вот, и мне предложили возглавить эту библиотеку… Во-первых, это была программа совместная Канады и Украины. Поэтому на открытии присутствовали должностные лица из Киева, из нашей областной администрации, и из Канады. Из Канады (лично) присутствовал посол Канады, на то время Франсуа Матис", - сказала РИА Новости ведущий библиотекарь Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской Людмила Мочалова. Значительную часть фонда Канадско-украинского центра составляли книги, носящие экстремистский характер, в частности литература о Степане Бандере, Евгении Коновальце, Петре Мерчукее, Симоне Петлюре, Дмитрии Донцове и других. Такого рода издания были включены посольством Канады в фонд библиотечного центра еще на этапе его формирования, при этом само посольство принимало самое непосредственное участие в передаче таких книг еще на первичном этапе формирования фондов будущего центра, говорится в имеющемся в распоряжении агентства документе. "Это фотографии именно с открытия, сентябрь 1994 года. Вот они перерезают ленточку. И очевидно, тут кто-то представитель и с Украины. Вот (посол Канады) Франсуа Матис и дальше какое-то должностное лицо из Киева…Передано первоначально было 20 000 книг, но постепенно, каждый год, приходили посылки из Канады, из Австралии, с Америки, и к концу существования библиотеки Канадско-украинского центра уже где-то около 35 000 был фонд. Основное, да, костяк литературы, особенно экстремистской литературы, которая включала и Мерчука и Бандеру, и Петлюру, и Шухевича, конечно же это основная была литература которая была передана вот первоначально… При участии посла Канады Франсуа Матиса", - подчеркнула сотрудник Донецкой библиотеки Людмила Мочалова. Помимо украинской экстремистской и националистической литературы, изданной в течение всего XX века в странах Запада, в Канадско-украинский центр регулярно поступали периодические журналы националистического толка. "Было очень много журналов, таких как "Самостийна Украина", "Соучастниц", где наряду с нормальными статьями об истории Украины, о развитии искусства и культуры и так далее, так же были статьи, которые носили экстремистский характер", - сообщила собеседница агентства.

