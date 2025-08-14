Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о задержании подозреваемого в убийстве судьи в Камышине
22:40 14.08.2025 (обновлено: 23:36 14.08.2025)
Источник рассказал о задержании подозреваемого в убийстве судьи в Камышине
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. "Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области очень быстро, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее региональный СУСК сообщил, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали.
"Подозреваемого задержали очень быстро", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Москве задержали соучастницу мошенников
