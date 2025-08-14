https://ria.ru/20250814/kamyshin-2035402465.html
В Камышине возбудили уголовное дело после убийства федерального судьи
происшествия
камышин
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тело федерального судьи в Камышине было найдено с огнестрельными и колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости об убийстве федерального судьи в волгоградском Камышине. "Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Четырнадцатого августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет региональный СК, в настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
камышин
волгоградская область
россия
