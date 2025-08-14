https://ria.ru/20250814/kamyshin-2035402465.html

В Камышине возбудили уголовное дело после убийства федерального судьи

Тело федерального судьи в Камышине было найдено с огнестрельными и колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Волгоградской... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T22:13:00+03:00

происшествия

камышин

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тело федерального судьи в Камышине было найдено с огнестрельными и колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости об убийстве федерального судьи в волгоградском Камышине. "Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Четырнадцатого августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет региональный СК, в настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

