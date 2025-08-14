https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035142344.html
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП - РИА Новости, 14.08.2025
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП
Трое несовершеннолетних в Петропавловске-Камчатском угнали автомобиль и попали в ДТП, получив травмы различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 14.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Трое несовершеннолетних в Петропавловске-Камчатском угнали автомобиль и попали в ДТП, получив травмы различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "В ночь на 12 августа подростки 13, 14 и 15 лет, обнаружив незапертый автомобиль на улице Красная сопка, сели в него, подобрали ключи из бардачка и совершили поездку по городу", — рассказали в надзорном ведомстве. На улице Сахалинская один из юных водителей не справился с управлением, машина съехала в обрыв и перевернулась. Все участники происшествия получили переломы, ушибы и ссадины. Прокуратура начала проверку работы органов профилактики по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
