14.08.2025
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП
01:25 14.08.2025
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП
Трое несовершеннолетних в Петропавловске-Камчатском угнали автомобиль и попали в ДТП, получив травмы различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Трое несовершеннолетних в Петропавловске-Камчатском угнали автомобиль и попали в ДТП, получив травмы различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "В ночь на 12 августа подростки 13, 14 и 15 лет, обнаружив незапертый автомобиль на улице Красная сопка, сели в него, подобрали ключи из бардачка и совершили поездку по городу", — рассказали в надзорном ведомстве. На улице Сахалинская один из юных водителей не справился с управлением, машина съехала в обрыв и перевернулась. Все участники происшествия получили переломы, ушибы и ссадины. Прокуратура начала проверку работы органов профилактики по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
На Камчатке трое подростков угнали машину и попали в ДТП

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Трое несовершеннолетних в Петропавловске-Камчатском угнали автомобиль и попали в ДТП, получив травмы различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"В ночь на 12 августа подростки 13, 14 и 15 лет, обнаружив незапертый автомобиль на улице Красная сопка, сели в него, подобрали ключи из бардачка и совершили поездку по городу", — рассказали в надзорном ведомстве.
На улице Сахалинская один из юных водителей не справился с управлением, машина съехала в обрыв и перевернулась. Все участники происшествия получили переломы, ушибы и ссадины.
Прокуратура начала проверку работы органов профилактики по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Башкирии подросток угнал машину, чтобы прокатить друзей, и погиб
9 декабря 2024, 08:29
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
