https://ria.ru/20250814/jakutija-2035247864.html
В Якутии пропала семья из четырех человек
В Якутии пропала семья из четырех человек - РИА Новости, 14.08.2025
В Якутии пропала семья из четырех человек
Семья из четырех человек, включая двух детей, пропала в Якутии, сообщила служба спасения республики. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:50:00+03:00
2025-08-14T13:50:00+03:00
2025-08-14T13:50:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая двух детей, пропала в Якутии, сообщила служба спасения республики. "Из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012-го и 2019-го годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", - говорится в сообщении.Семью должен был встретить у реки Нёра знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался. Отмечается, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. Происшествие находится на контроле, службы спасения готовы к реагированию.
https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии пропала семья из четырех человек
В Якутии пропала выехавшая в сторону села Сегян-Кюель семья из четырёх человек
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая двух детей, пропала в Якутии, сообщила служба спасения республики.
«
"Из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012-го и 2019-го годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", - говорится в сообщении.
Семью должен был встретить у реки Нёра знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался.
Отмечается, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. Происшествие находится на контроле, службы спасения готовы к реагированию.