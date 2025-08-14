https://ria.ru/20250814/jakutija-2035247864.html

В Якутии пропала семья из четырех человек

В Якутии пропала семья из четырех человек - РИА Новости, 14.08.2025

В Якутии пропала семья из четырех человек

Семья из четырех человек, включая двух детей, пропала в Якутии, сообщила служба спасения республики.

ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая двух детей, пропала в Якутии, сообщила служба спасения республики. "Из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012-го и 2019-го годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", - говорится в сообщении.Семью должен был встретить у реки Нёра знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался. Отмечается, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. Происшествие находится на контроле, службы спасения готовы к реагированию.

