Глава Минобороны Италии призвал Зеленского пойти на компромисс

РИМ, 14 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский для завершения конфликта на Украине должен пойти на компромисс и изменить свои прежние цели, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Ни (президент США Дональд - ред.) Трамп, ни (президент РФ Владимир - ред.) Путин, ни ЕС, ни кто-либо другой не могут навязать ему выбор. Но Зеленский знает, что после трёх лет войны поставленные им цели необходимо изменить. Он не может достичь всего; он должен договариваться между тем, что правильно, и тем, что приемлемо", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По словам Крозетто, Зеленский знает, на какие компромиссы ему придётся пойти, и через какую "красную линию ему нельзя переступать". Канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине в среду заявил, что Киев готов к переговорам по территориальным вопросам, так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для переговоров Путина и Трампа. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.

