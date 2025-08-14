https://ria.ru/20250814/iskander-2035307440.html
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожены одна ПУ РСЗО HIMARS, техника и десять боевиков ВСУ", — говорится в релизе. Ведомство опубликовало кадры поражения позиций противника расчетом "Искандер-М" в районе населенного пункта Жихово.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Уничтожение "Искандером-М" позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Жихово
Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Жихово Сумской области
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области
Расчет "Искандера" уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области