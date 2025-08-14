https://ria.ru/20250814/iskander-2035307440.html

ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области

ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожены одна ПУ РСЗО HIMARS, техника и десять боевиков ВСУ", — говорится в релизе. Ведомство опубликовало кадры поражения позиций противника расчетом "Искандер-М" в районе населенного пункта Жихово.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

сумская область

россия

украина

2025

