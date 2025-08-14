Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 14.08.2025 (обновлено: 17:16 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/iskander-2035307440.html
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:24:00+03:00
2025-08-14T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035310284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bd73bc6b10f271be079140bbaf37859.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожены одна ПУ РСЗО HIMARS, техника и десять боевиков ВСУ", — говорится в релизе. Ведомство опубликовало кадры поражения позиций противника расчетом "Искандер-М" в районе населенного пункта Жихово.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035157370.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение "Искандером-М" позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Жихово
Минобороны опубликовало кадры поражения позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Жихово Сумской области
2025-08-14T16:24
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035310284_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4b76ef300786ca180d8e1a79e6527cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России уничтожили расчет РСЗО HIMARS в Сумской области

Расчет "Искандера" уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по расчету HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В результате удара уничтожены одна ПУ РСЗО HIMARS, техника и десять боевиков ВСУ", — говорится в релизе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ несут огромные потери в Сумской области, заявили в силовых структурах
Вчера, 06:52
Ведомство опубликовало кадры поражения позиций противника расчетом "Искандер-М" в районе населенного пункта Жихово.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала