Рейтинг@Mail.ru
Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 14.08.2025 (обновлено: 00:23 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/iran-2035136661.html
Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке
Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2025
Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель министра иностранных дел РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:01:00+03:00
2025-08-14T00:23:00+03:00
в мире
иран
армения
россия
аббас аракчи
никол пашинян
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_a8d813103f487d93278ebe8c523c0e20.jpg
ТЕГЕРАН, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель министра иностранных дел РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили в Тегеране последние события на Ближнем Востоке и Зангезурский коридор, передает агентство Press TV. Двумя днями ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предостерег Ереван по поводу возможного наращивания гегемонии и влияния США на Южном Кавказе под прикрытием экономических инвестиций. В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана "есть поводы для беспокойства", поэтому он наблюдает за ситуацией. "Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи встретился со спецпредставителем главы МИД России по Закавказью для обсуждения последних событий региона и вопросов, связанных с Зангезурским коридором", - говорится в сообщении агентства. В заявлении внешнеполитического ведомства Ирана, опубликованном по итогам встречи, говорится, что глава МИД исламской республики подчеркивает необходимость продолжения консультаций и сотрудничества Тегерана и Еревана для защиты общих интересов двух стран и указывает на схожесть их позиций по важным региональным и международным вопросам. Спецпредставитель главы МИД РФ, утверждается в тексте заявления, передал приветствие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, представил "доклад о дипломатических усилиях Москвы для установления мира в Закавказье" и подчеркнул важность "тесного и постоянного взаимодействия" Ирана и России. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
https://ria.ru/20250728/arakchi-2032026436.html
https://ria.ru/20250721/iran-2030498359.html
иран
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_b78d416e1dff045a319d5cf0ed50fcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, армения, россия, аббас аракчи, никол пашинян, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Армения, Россия, Аббас Аракчи, Никол Пашинян, Масуд Пезешкиан
Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке

Аракчи и Ховаев обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Зангезурский коридор

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель министра иностранных дел РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили в Тегеране последние события на Ближнем Востоке и Зангезурский коридор, передает агентство Press TV.
Двумя днями ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предостерег Ереван по поводу возможного наращивания гегемонии и влияния США на Южном Кавказе под прикрытием экономических инвестиций. В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана "есть поводы для беспокойства", поэтому он наблюдает за ситуацией.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Аракчи пригрозил Израилю жестким ответом на случай новых боевых действий
28 июля, 20:40
"Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи встретился со спецпредставителем главы МИД России по Закавказью для обсуждения последних событий региона и вопросов, связанных с Зангезурским коридором", - говорится в сообщении агентства.
В заявлении внешнеполитического ведомства Ирана, опубликованном по итогам встречи, говорится, что глава МИД исламской республики подчеркивает необходимость продолжения консультаций и сотрудничества Тегерана и Еревана для защиты общих интересов двух стран и указывает на схожесть их позиций по важным региональным и международным вопросам.
Спецпредставитель главы МИД РФ, утверждается в тексте заявления, передал приветствие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, представил "доклад о дипломатических усилиях Москвы для установления мира в Закавказье" и подчеркнул важность "тесного и постоянного взаимодействия" Ирана и России.
Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана
21 июля, 20:44
 
В миреИранАрменияРоссияАббас АракчиНикол ПашинянМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала