Аракчи и спецпредставитель МИД России обсудили события на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель министра иностранных дел РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили в Тегеране последние события на Ближнем Востоке и Зангезурский коридор, передает агентство Press TV. Двумя днями ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предостерег Ереван по поводу возможного наращивания гегемонии и влияния США на Южном Кавказе под прикрытием экономических инвестиций. В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана "есть поводы для беспокойства", поэтому он наблюдает за ситуацией. "Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи встретился со спецпредставителем главы МИД России по Закавказью для обсуждения последних событий региона и вопросов, связанных с Зангезурским коридором", - говорится в сообщении агентства. В заявлении внешнеполитического ведомства Ирана, опубликованном по итогам встречи, говорится, что глава МИД исламской республики подчеркивает необходимость продолжения консультаций и сотрудничества Тегерана и Еревана для защиты общих интересов двух стран и указывает на схожесть их позиций по важным региональным и международным вопросам. Спецпредставитель главы МИД РФ, утверждается в тексте заявления, передал приветствие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, представил "доклад о дипломатических усилиях Москвы для установления мира в Закавказье" и подчеркнул важность "тесного и постоянного взаимодействия" Ирана и России. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Сообщалось, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

