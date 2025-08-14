Победители конкурса iPhone Photography Awards — 2025

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (Ночной Путешественник - исп.) стал Джерод Пераза из США
Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (Ночной Путешественник - исп.) стал Джерод Пераза из США
Снимок "Проход" американского фотографа из США Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года"
Снимок "Проход" американского фотографа из США Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года"
Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (Мотоциклетные собаки - португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза
Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (Мотоциклетные собаки - португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза
Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман"
Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман"
Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"
Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"
В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции
В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции
В разделе фотосерий снимки "Сны об охоте" фотографа из России Милены Константиновой завоевали третье место
В разделе фотосерий снимки "Сны об охоте" фотографа из России Милены Константиновой завоевали третье место
Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи"
Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи"
Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи"
Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи"
Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети"
Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети"
В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность"
В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность"
Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные"
Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные"
Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025