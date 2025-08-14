Рейтинг@Mail.ru
Победители конкурса iPhone Photography Awards — 2025 - РИА Новости, 14.08.2025
21:15 14.08.2025
Победители конкурса iPhone Photography Awards — 2025
Победители конкурса iPhone Photography Awards — 2025
Победители конкурса iPhone Photography Awards — 2025

© Фото : Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (Ночной Путешественник - исп.) стал Джерод Пераза из США

Снимок Viajero Nocturno фотографа из США Jarod Peraza, победивший в конкурсе IPPAWARDS 2025

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (Ночной Путешественник - исп.) стал Джерод Пераза из США

© Фото : Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025
1 из 20
© Фото : Carol Addassi/IPPAWARDS 2025

Снимок "Проход" американского фотографа из США Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года"

Снимок Passage фотографа из США Carol Addassi, победивший в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Проход" американского фотографа из США Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года"

© Фото : Carol Addassi/IPPAWARDS 2025
2 из 20
© Фото : Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025

Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (Мотоциклетные собаки - португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза

Снимок Moto Cães фотографа из Бразилии Thiago Bernardes de Souza, ставший вторым в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2025

Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (Мотоциклетные собаки - португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза

© Фото : Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025
3 из 20
© Фото : Martha Nance/IPPAWARDS 2025

Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман"

Снимок Foggy morning on the Corrotoman фотографа из США Martha Nance, ставший третьим в категории Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2025

Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман"

© Фото : Martha Nance/IPPAWARDS 2025
4 из 20
© Фото : Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025

Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"

Снимок Vibrant Colours of The Neighbourhood фотографа из Великобритании Karolina Zielony, победивший в категории People конкурса IPPAWARDS 2025

Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"

© Фото : Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025
5 из 20
© Фото : Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025

В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции

Снимок фотографа из Франции Anne Ziolo, высоко оцененный в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025

В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции

© Фото : Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025
6 из 20
© Фото : Милена Константинова/IPPAWARDS 2025

В разделе фотосерий снимки "Сны об охоте" фотографа из России Милены Константиновой завоевали третье место

Снимки из серии The dream of the hunt фотографа из России Милены Константиновой, ставший третьим в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025

В разделе фотосерий снимки "Сны об охоте" фотографа из России Милены Константиновой завоевали третье место

© Фото : Милена Константинова/IPPAWARDS 2025
7 из 20
© Фото : Monica Tam/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи"

Снимок фотографа из Гонконга Monica Tam, высоко оцененный в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи"

© Фото : Monica Tam/IPPAWARDS 2025
8 из 20
© Фото : Мария Колесникова/IPPAWARDS 2025

Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи"

Снимок фотографа из России Марии Колесниковой, высоко оцененный в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025

Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи"

© Фото : Мария Колесникова/IPPAWARDS 2025
9 из 20
© Фото : Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети"

Снимок фотографа из Филиппин Jophel Ybiosa, высоко оцененный в категории Children конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети"

© Фото : Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025
10 из 20
© Фото : Sunny Hsiao-Mei Cheng/IPPAWARDS 2025

В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность"

Снимок Liminal фотографа Sunny Hsiao-Mei Cheng, победивший в категории Abstract конкурса IPPAWARDS 2025

В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность"

© Фото : Sunny Hsiao-Mei Cheng/IPPAWARDS 2025
11 из 20
© Фото : Jayne Parker/IPPAWARDS 2025

Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные"

Снимок Close Encounter фотографа из Новой Зеландии Jayne Parker, победивший в категории Animals конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные"

© Фото : Jayne Parker/IPPAWARDS 2025
12 из 20
© Фото : Jens Petersen/IPPAWARDS 2025

Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок Lübeck Amazonas фотографа из Германии Jens Petersen, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : Jens Petersen/IPPAWARDS 2025
13 из 20
© Фото : Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025

Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок Winter Bamboos фотографа из Австралии Mark Sarmiento, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025
14 из 20
© Фото : Leo Huang/IPPAWARDS 2025

Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок Who lost the elephant balloon? фотографа из Тайваня Leo Huang, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : Leo Huang/IPPAWARDS 2025
15 из 20
© Фото : 张 - 小俊/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Китая 张 - 小俊, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : 张 - 小俊/IPPAWARDS 2025
16 из 20
© Фото : Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Эмиратов Rohan Aajeev, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025
17 из 20
© Фото : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025

Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок The Timeless Tyne Bridge фотографа из Великобритании Adrian Beasley, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025

Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025

© Фото : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025
18 из 20
© Фото : Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025
Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025
© Фото : Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025
19 из 20
© Фото : Dominic Dähncke/IPPAWARDS 2025Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025
Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025
Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025
© Фото : Dominic Dähncke/IPPAWARDS 2025
20 из 20
 
Заголовок открываемого материала