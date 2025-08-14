https://ria.ru/20250814/internet-2035174154.html
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета - РИА Новости, 14.08.2025
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:39:00+03:00
2025-08-14T09:39:00+03:00
2025-08-14T09:39:00+03:00
технологии
новосибирская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона. Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.
https://ria.ru/20250813/operator-2035133603.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новосибирская область, общество
Технологии, Новосибирская область, Общество
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
В Новосибирской области могут ограничить мобильный интернет в целях безопасности
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области
возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона.
Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.