В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета - РИА Новости, 14.08.2025
09:39 14.08.2025
В Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона. Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.
2025
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета возможны на некоторых территориях Новосибирской области, предупредил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме", - цитирует Нешумова антитеррористическая комиссия региона.
Отмечается, что специалистами министерства цифрового развития и связи региона подготовлены рекомендации для находящихся в зоне замедления или отключения мобильного интернета. В частности, жителям Новосибирской области рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке. Например, скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений.
В Крыму из-за отключения интернета увеличили пакеты SMS
13 августа, 23:28
