ЦБ выявил случаи использования инсайдерских данных на Ашинском метзаводе

ЦБ уличил члена совета директоров Ашинского метзавода в инсайдерских сделках
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦБ РФ установил факты неправомерного использования инсайдерской информации членом совета директоров Ашинского металлургического завода, следует из сообщения регулятора.
"Банк России в ходе проверки установил факты неправомерного использования инсайдерской информации Папкиным Михаилом Владимировичем при совершении операций с обыкновенными акциями ПАО "Ашинский метзавод", - говорится в сообщении.
"Папкин М.В., являясь инсайдером и членом совета директоров ПАО, 09.08.2024 участвовал в заседании совета директоров, на котором рассматривались вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о размере дивидендов. В день проведения заседания он совершил серию сделок по покупке акций завода. После раскрытия 12.08.2024 инсайдерской информации о решении рекомендовать выплату дивидендов Папкин М.В. в период с 13.08.2024 по 19.08.2024 совершил серию сделок по продаже приобретенного объема акций по цене, значительно превышающей цену покупки, получив прибыль", - также сообщает ЦБ.
Таким образом, установлено, что Папкин неправомерно использовал инсайдерскую информацию, в связи с чем его действия квалифицированы Банком России как нарушение закона. Папкин привлечен к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений.
ЦБ сообщает, что с начала года выявлено уже шесть подобных фактов. "Отметим, что нарушения допускались преимущественно топ-менеджментом и связанными с ним лицами, в том числе из компаний первого котировального списка Московской биржи. Инсайдеры преимущественно использовали для торговли сведения о грядущих дивидендных выплатах и показателях финансовой отчетности, в том числе торговали в закрытые периоды, установленные самими эмитентами", - сообщает регулятор.
Данные нарушения стали возможны в том числе ввиду недостатков в организации систем внутреннего контроля эмитентов в разрезе правил ПНИИИМР (Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Банк России ведет системную работу с эмитентами по данному направлению. В частности, с начала года привлечено к административной ответственности уже 17 юридических лиц, также сообщил ЦБ.
