https://ria.ru/20250814/ingushetiya-2035245115.html

Программу реконструкции почти 100 км автодорог разработали в Ингушетии

Программу реконструкции почти 100 км автодорог разработали в Ингушетии - РИА Новости, 14.08.2025

Программу реконструкции почти 100 км автодорог разработали в Ингушетии

Власти Ингушетии разработали программу модернизации дорожной сети, которая предусматривает реконструкцию и ремонт в 2026 году почти 100 километров автодорог,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:37:00+03:00

2025-08-14T13:37:00+03:00

2025-08-14T13:37:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии разработали программу модернизации дорожной сети, которая предусматривает реконструкцию и ремонт в 2026 году почти 100 километров автодорог, сообщила пресс-служба главы региона. "В 2026 году в Ингушетии планируется масштабная программа по модернизации дорожной сети, в рамках которой будет реконструировано и капитально отремонтировано свыше 95 километров автодорог", - говорится в сообщении. Министерство автодорог и транспорта республики определило ключевые объекты, среди которых реконструкция 24,7 километра, капремонт 49,7 километра и текущий ремонт 21,6 километра автодорог. Работы по реконструкции проведут на трассе "Кавказ" от Карабулака до Гайрбек-Юрта, на подъезде к аэропорту "Магас" от трассы "Кавказ". Также продолжатся начатые в этом году работы на дороге Сунжа – Горагорск – Малгобек. Капитальный ремонт охватит дороги Долаково - Гайрбек - Юрт, трассу Гайрбек - Юрт – Сагопши, а также направления Малгобек - Вознесеновская и Сурхахи - Алхасты. Текущий ремонт затронет трассу Экажево - Гази - Юрт, подъезд к Малгобеку и дорогу Карабулак – Яндаре. "Модернизация дорожной сети позволит нам решать локальные проблемы и развивать территорию комплексно. Это стратегическая задача, влияющая на инвестиционную привлекательность региона и удобство передвижения для тысяч жителей. Мы нацелены на то, чтобы дороги Ингушетии стали безопасными, современными и соответствовали всем требованиям. Эти планы - часть большой работы, которую мы ведем совместно с федеральным центром и профильными ведомствами", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20250808/ingushetiya-2034215745.html

https://ria.ru/20250807/ingushetiya-2033947961.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика ингушетия, махмуд-али калиматов