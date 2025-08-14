Рейтинг@Mail.ru
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишет Bloomberg
16:34 14.08.2025 (обновлено: 16:39 14.08.2025)
Индия обсудит с Россией торговлю в рупиях, пишет Bloomberg
в мире
россия
индия
казань
сергей лавров
денис алипов
брикс
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Индийская делегация в рамках запланированного визита в Россию обсудит, в частности, торговлю в рупиях, передает агентство Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника. Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет с визитом в Россию. Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах. "Торговля в рупиях будет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита высокопоставленной (индийской - ред.) делегации в Россию на следующей неделе", - пишет агентство. Посол России в Индии Денис Алипов, выступая 24 октября 2024 года на пресс-конференции, посвященной прошедшему в Казани саммиту БРИКС, сообщил, что Индия и Россия работают над тем, чтобы сделать двусторонние платежи более осуществимыми, несмотря на финансовые препятствия.
в мире, россия, индия, казань, сергей лавров, денис алипов, брикс
В мире, Россия, Индия, Казань, Сергей Лавров, Денис Алипов, БРИКС
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Индийская делегация в рамках запланированного визита в Россию обсудит, в частности, торговлю в рупиях, передает агентство Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника.
Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который прибудет с визитом в Россию. Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня и взаимодействие в международных форматах.
"Торговля в рупиях будет одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита высокопоставленной (индийской - ред.) делегации в Россию на следующей неделе", - пишет агентство.
Посол России в Индии Денис Алипов, выступая 24 октября 2024 года на пресс-конференции, посвященной прошедшему в Казани саммиту БРИКС, сообщил, что Индия и Россия работают над тем, чтобы сделать двусторонние платежи более осуществимыми, несмотря на финансовые препятствия.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и Индии
22 октября 2024, 13:47
 
В мире Россия Индия Казань Сергей Лавров Денис Алипов БРИКС
 
 
