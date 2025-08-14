https://ria.ru/20250814/indija-2035146494.html

На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно

На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно - РИА Новости, 14.08.2025

На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно

На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:05:00+03:00

2025-08-14T03:05:00+03:00

2025-08-14T03:05:00+03:00

москва

россия

сэмми котвани

фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889422927_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_8958dd71d8a5d565466d2992ed5e05bb.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани. Юбилейный, десятый фестиваль "День Индии", проходит в Москве с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров Мечты". "Мы хотим показать свою культуру - она огромна. На фестивале более 20 разных зон, четыре сцены. Есть танцевальные, музыкальные программы, мастер-классы, выступления, лекции - каждый день больше 150 разных мероприятий. Приходите!" - сказал Котвани. Организаторы фестиваля – Индийский культурно-национальный центр "Сита". Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Фонда Росконгресс и МИА "Россия сегодня". Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240817/festival-1966557676.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, сэмми котвани, фонд "росконгресс"