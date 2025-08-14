Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/indija-2035146494.html
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно - РИА Новости, 14.08.2025
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно
На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:05:00+03:00
2025-08-14T03:05:00+03:00
москва
россия
сэмми котвани
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889422927_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_8958dd71d8a5d565466d2992ed5e05bb.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани. Юбилейный, десятый фестиваль "День Индии", проходит в Москве с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров Мечты". "Мы хотим показать свою культуру - она огромна. На фестивале более 20 разных зон, четыре сцены. Есть танцевальные, музыкальные программы, мастер-классы, выступления, лекции - каждый день больше 150 разных мероприятий. Приходите!" - сказал Котвани. Организаторы фестиваля – Индийский культурно-национальный центр "Сита". Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Фонда Росконгресс и МИА "Россия сегодня". Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240817/festival-1966557676.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889422927_339:68:2979:2048_1920x0_80_0_0_78fbb1ac06cc96a157738ee33089d64d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сэмми котвани, фонд "росконгресс"
Москва, Россия, Сэмми Котвани, Фонд "Росконгресс"
На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно

На фестивале "День Индии" в Москве будет проходить более 150 мероприятий в день

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители фестиваля "День Индии"
Участники и посетители фестиваля День Индии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники и посетители фестиваля "День Индии". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.
Юбилейный, десятый фестиваль "День Индии", проходит в Москве с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров Мечты".
"Мы хотим показать свою культуру - она огромна. На фестивале более 20 разных зон, четыре сцены. Есть танцевальные, музыкальные программы, мастер-классы, выступления, лекции - каждый день больше 150 разных мероприятий. Приходите!" - сказал Котвани.
Организаторы фестиваля – Индийский культурно-национальный центр "Сита". Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Фонда Росконгресс и МИА "Россия сегодня". Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Ешь, танцуй, женись: как прошел фестиваль "День Индии" в Москве
17 августа 2024, 08:00
 
МоскваРоссияСэмми КотваниФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала