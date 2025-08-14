На фестивале "День Индии" в Москве будет более 150 мероприятий ежедневно

https://ria.ru/20250814/indija-2035146494.html
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На фестивале "День Индии" в Москве в этом году будет проходить более 150 мероприятий ежедневно, рассказал РИА Новости организатор фестиваля и президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани. Юбилейный, десятый фестиваль "День Индии", проходит в Москве с 14 по 17 августа в южном ландшафтном парке "Остров Мечты". "Мы хотим показать свою культуру - она огромна. На фестивале более 20 разных зон, четыре сцены. Есть танцевальные, музыкальные программы, мастер-классы, выступления, лекции - каждый день больше 150 разных мероприятий. Приходите!" - сказал Котвани. Организаторы фестиваля – Индийский культурно-национальный центр "Сита". Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Фонда Росконгресс и МИА "Россия сегодня". Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
