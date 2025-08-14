Исследование: ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок

https://ria.ru/20250814/ii-2035146921.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Анализ голоса с помощью искусственного интеллекта может помочь выявить злокачественные опухоли голосовых связок на ранних стадиях, говорится в исследовании "Голос как биомаркер: исследовательский анализ доброкачественных и злокачественных поражений голосовых связок", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Орегонского университета науки и здравоохранения и Университета штата Орегон в Портленде и опубликована в журнале Frontiers in Digital Health. Ученые отметили, что и доброкачественные, и злокачественные новообразования могут изменить качество голоса, но злокачественные способны привести к смерти. "Хотя для постановки окончательного диагноза всё еще требуется визуализация, инструмент скрининга голоса на основе искусственного интеллекта может служить механизмом триажа (медицинской сортировки - ред.)... Такой инструмент может побудить (пациента - ред.) обратиться к специалистам на раннем этапе, помочь определить приоритетность срочных случаев и сократить задержки в диагностике", - говорится в тексте исследования. Отмечается, что человеческое ухо плохо различает небольшие патологические изменения в голосе, тогда как модель искусственного интеллекта может предложить его последовательный и масштабируемый анализ в различных группах населения. С его помощью становится возможным выявить едва заметные изменения в голосе человека. "Последние достижения в области искусственного интеллекта позволили с помощью записей голоса различать различные патологии гортани с большей точностью. Исследования показали, что сверточные нейронные сети и модели глубокого обучения... могут классифицировать заболевания гортани, включая рак гортани на ранних стадиях, с многообещающими результатами при использовании записей с микрофона или образцов голоса, полученных с помощью смартфона", - говорится в исследовании.

