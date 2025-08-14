https://ria.ru/20250814/ii-2035146921.html
Исследование: ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок
Исследование: ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок - РИА Новости, 14.08.2025
Исследование: ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок
Анализ голоса с помощью искусственного интеллекта может помочь выявить злокачественные опухоли голосовых связок на ранних стадиях, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:11:00+03:00
2025-08-14T03:11:00+03:00
2025-08-14T03:11:00+03:00
портленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97858/03/978580339_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5723e3c98858c99d9efe97d8eb82143d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Анализ голоса с помощью искусственного интеллекта может помочь выявить злокачественные опухоли голосовых связок на ранних стадиях, говорится в исследовании "Голос как биомаркер: исследовательский анализ доброкачественных и злокачественных поражений голосовых связок", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Орегонского университета науки и здравоохранения и Университета штата Орегон в Портленде и опубликована в журнале Frontiers in Digital Health. Ученые отметили, что и доброкачественные, и злокачественные новообразования могут изменить качество голоса, но злокачественные способны привести к смерти. "Хотя для постановки окончательного диагноза всё еще требуется визуализация, инструмент скрининга голоса на основе искусственного интеллекта может служить механизмом триажа (медицинской сортировки - ред.)... Такой инструмент может побудить (пациента - ред.) обратиться к специалистам на раннем этапе, помочь определить приоритетность срочных случаев и сократить задержки в диагностике", - говорится в тексте исследования. Отмечается, что человеческое ухо плохо различает небольшие патологические изменения в голосе, тогда как модель искусственного интеллекта может предложить его последовательный и масштабируемый анализ в различных группах населения. С его помощью становится возможным выявить едва заметные изменения в голосе человека. "Последние достижения в области искусственного интеллекта позволили с помощью записей голоса различать различные патологии гортани с большей точностью. Исследования показали, что сверточные нейронные сети и модели глубокого обучения... могут классифицировать заболевания гортани, включая рак гортани на ранних стадиях, с многообещающими результатами при использовании записей с микрофона или образцов голоса, полученных с помощью смартфона", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20250622/artroz-2024679074.html
https://ria.ru/20250803/gosduma-2033047761.html
портленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97858/03/978580339_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_fe877159ab9b318d4106f3d55b3abf30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
портленд
Исследование: ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок
ИИ поможет выявить злокачественные опухоли голосовых связок на ранних стадиях
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Анализ голоса с помощью искусственного интеллекта может помочь выявить злокачественные опухоли голосовых связок на ранних стадиях, говорится в исследовании "Голос как биомаркер: исследовательский анализ доброкачественных и злокачественных поражений голосовых связок", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей из Орегонского университета науки и здравоохранения и Университета штата Орегон в Портленде
и опубликована в журнале Frontiers in Digital Health. Ученые отметили, что и доброкачественные, и злокачественные новообразования могут изменить качество голоса, но злокачественные способны привести к смерти.
"Хотя для постановки окончательного диагноза всё еще требуется визуализация, инструмент скрининга голоса на основе искусственного интеллекта может служить механизмом триажа (медицинской сортировки - ред.)... Такой инструмент может побудить (пациента - ред.) обратиться к специалистам на раннем этапе, помочь определить приоритетность срочных случаев и сократить задержки в диагностике", - говорится в тексте исследования.
Отмечается, что человеческое ухо плохо различает небольшие патологические изменения в голосе, тогда как модель искусственного интеллекта может предложить его последовательный и масштабируемый анализ в различных группах населения. С его помощью становится возможным выявить едва заметные изменения в голосе человека.
"Последние достижения в области искусственного интеллекта позволили с помощью записей голоса различать различные патологии гортани с большей точностью. Исследования показали, что сверточные нейронные сети и модели глубокого обучения... могут классифицировать заболевания гортани, включая рак гортани на ранних стадиях, с многообещающими результатами при использовании записей с микрофона или образцов голоса, полученных с помощью смартфона", - говорится в исследовании.