В Грайворонском округе при атаке ВСУ ранен мирный житель

2025-08-14T23:08:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Грайворонском округе Белгородской области после удара дрона ВСУ, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "В селе Дорогощь Грайворонского округа ранен мирный житель. В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. После оказания необходимой помощи он будет переведён в медицинское учреждение Белгорода.

