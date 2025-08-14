Рейтинг@Mail.ru
В Грайворонском округе при атаке ВСУ ранен мирный житель
23:08 14.08.2025
В Грайворонском округе при атаке ВСУ ранен мирный житель
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Грайворонском округе Белгородской области после удара дрона ВСУ, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "В селе Дорогощь Грайворонского округа ранен мирный житель. В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. После оказания необходимой помощи он будет переведён в медицинское учреждение Белгорода.
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
