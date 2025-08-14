https://ria.ru/20250814/gosduma-2035403852.html
В Госдуме прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Подчеркну, что платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. При этом администрации мессенджеров систематически игнорируют решения суда, направленные на раскрытие преступлений", - сказал Немкин. Он отметил, что ситуация с иностранными мессенджерами всё нагляднее показывает, что это не просто удобный способ общения, а инструмент, который активно используют для распространения опасного контента и организации преступлений. По его словам, с начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, распространявших контент, направленный на унижение чести и достоинства несовершеннолетних, и обычно такие каналы имели аудиторию не больше двух тысяч подписчиков. Депутат также уточнил, что ведомство установило, что удалены около 40 материалов, содержащих недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. При этом в ведомстве, как рассказал политик, отмечают, что не все эти материалы исчезли именно из-за их требований — часть, возможно, была удалена по инициативе самой администрации мессенджера. "Также по требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 миллиона материалов пронаркотического характера. Но вместе с тем администрация Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тысячи единиц противоправного контента — от фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ*- и суицидального контента, а также детской порнографии", - добавил Немкин. Парламентарий рассказал, что с 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещённую информацию, и отдельно компанию оштрафовали на 38,3 миллиона за то, что она, будучи владельцем соцсети, не ведёт собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов. "По данным органов государственной безопасности, спецслужбы Украины прибегают к использованию мессенджеров Telegram и WhatsApp для вербовки исполнителей терактов, диверсий и массовых убийств. Злоумышленники в Telegram и WhatsApp используют массовые рассылки ложных террористических угроз и недостоверной информации, пытаясь дестабилизировать деятельность органов власти, вызвать панику в обществе и спровоцировать массовые беспорядки", - подчеркнул он. Немкин добавил, что в 2025 году через иностранные мессенджеры шла подготовка терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны, ФСИН, Росгвардии, представителей власти, работников оборонных и атомных предприятий, и в этом году правоохранители также предотвратили девять спланированных акций насильственного характера в образовательных учреждениях, а задержанные изучали инструкции по нападениям и изготовлению оружия, распространяемые в WhatsApp и Telegram. "Кроме того, правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, общий ущерб превысил 106,4 миллиардов рублей. В ряде случаев обманутых граждан вовлекают в диверсии на транспорте, такие как поджоги и подрывы", - подытожил он.* Запрещенное в России экстремистское движение
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В среду Роскомнадзор
сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram
и WhatsApp
применяются в РФ
для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
"Подчеркну, что платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. При этом администрации мессенджеров систематически игнорируют решения суда, направленные на раскрытие преступлений", - сказал Немкин
.
Он отметил, что ситуация с иностранными мессенджерами всё нагляднее показывает, что это не просто удобный способ общения, а инструмент, который активно используют для распространения опасного контента и организации преступлений.
По его словам, с начала 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, распространявших контент, направленный на унижение чести и достоинства несовершеннолетних, и обычно такие каналы имели аудиторию не больше двух тысяч подписчиков.
Депутат также уточнил, что ведомство установило, что удалены около 40 материалов, содержащих недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. При этом в ведомстве, как рассказал политик, отмечают, что не все эти материалы исчезли именно из-за их требований — часть, возможно, была удалена по инициативе самой администрации мессенджера.
"Также по требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 миллиона материалов пронаркотического характера. Но вместе с тем администрация Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тысячи единиц противоправного контента — от фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ*- и суицидального контента, а также детской порнографии", - добавил Немкин.
Парламентарий рассказал, что с 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещённую информацию, и отдельно компанию оштрафовали на 38,3 миллиона за то, что она, будучи владельцем соцсети, не ведёт собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов.
"По данным органов государственной безопасности, спецслужбы Украины
прибегают к использованию мессенджеров Telegram и WhatsApp для вербовки исполнителей терактов, диверсий и массовых убийств. Злоумышленники в Telegram и WhatsApp используют массовые рассылки ложных террористических угроз и недостоверной информации, пытаясь дестабилизировать деятельность органов власти, вызвать панику в обществе и спровоцировать массовые беспорядки", - подчеркнул он.
Немкин добавил, что в 2025 году через иностранные мессенджеры шла подготовка терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны, ФСИН
, Росгвардии
, представителей власти, работников оборонных и атомных предприятий, и в этом году правоохранители также предотвратили девять спланированных акций насильственного характера в образовательных учреждениях, а задержанные изучали инструкции по нападениям и изготовлению оружия, распространяемые в WhatsApp и Telegram.
"Кроме того, правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, общий ущерб превысил 106,4 миллиардов рублей. В ряде случаев обманутых граждан вовлекают в диверсии на транспорте, такие как поджоги и подрывы", - подытожил он.
* Запрещенное в России экстремистское движение