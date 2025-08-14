https://ria.ru/20250814/gosduma-2035392374.html

В Госдуме просят сохранить возможность звонков в иностранных мессенджерах

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора", - сказано в письме Парфенова. Депутат также попросил сообщить о мерах, принимаемых для недопущения мошеннических действий в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере Max. Парфенов отметил, что из официальной статистики ЦБ следует, что в 2024 году 45,6% опрошенных сталкивались с мошенничеством через телефонные звонки и смс-сообщения, вместе с тем с мошенническими атаками через мессенджеры сталкивалось лишь 15,7% опрошенных. По его словам, частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить россиян от случаев мошенничества, а преступники довольно быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде. Депутат также добавил, что множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за введения очередных ограничений.

