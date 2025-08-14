Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме просят сохранить возможность звонков в иностранных мессенджерах - РИА Новости, 14.08.2025
20:31 14.08.2025
В Госдуме просят сохранить возможность звонков в иностранных мессенджерах
технологии
россия
telegram
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора", - сказано в письме Парфенова. Депутат также попросил сообщить о мерах, принимаемых для недопущения мошеннических действий в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере Max. Парфенов отметил, что из официальной статистики ЦБ следует, что в 2024 году 45,6% опрошенных сталкивались с мошенничеством через телефонные звонки и смс-сообщения, вместе с тем с мошенническими атаками через мессенджеры сталкивалось лишь 15,7% опрошенных. По его словам, частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить россиян от случаев мошенничества, а преступники довольно быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде. Депутат также добавил, что множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за введения очередных ограничений.
россия
технологии, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖенщина говорит по телефону
Женщина говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
"Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора", - сказано в письме Парфенова.
Депутат также попросил сообщить о мерах, принимаемых для недопущения мошеннических действий в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере Max.
Парфенов отметил, что из официальной статистики ЦБ следует, что в 2024 году 45,6% опрошенных сталкивались с мошенничеством через телефонные звонки и смс-сообщения, вместе с тем с мошенническими атаками через мессенджеры сталкивалось лишь 15,7% опрошенных.
По его словам, частичная блокировка звонков в иностранных мессенджерах не может в полной мере защитить россиян от случаев мошенничества, а преступники довольно быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде.
Депутат также добавил, что множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за введения очередных ограничений.
