В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании - РИА Новости, 14.08.2025
18:32 14.08.2025
В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании
В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить платные звонки в техподдержку авиакомпаний по вопросам приобретенных авиабилетов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи", - сказано в документе. Также подчеркивается, что на пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих, в том числе, по вине самой авиакомпании. "Просим вас... оценить целесообразность введения такой нормы. И в случае поддержки данной инициативы поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила", - говорится в документе.
В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании

