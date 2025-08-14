https://ria.ru/20250814/gosduma-2035369636.html

В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании

В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании - РИА Новости, 14.08.2025

В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с... РИА Новости, 14.08.2025

общество

госдума рф

транспорт

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить платные звонки в техподдержку авиакомпаний по вопросам приобретенных авиабилетов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи", - сказано в документе. Также подчеркивается, что на пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих, в том числе, по вине самой авиакомпании. "Просим вас... оценить целесообразность введения такой нормы. И в случае поддержки данной инициативы поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила", - говорится в документе.

