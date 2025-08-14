Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о создании перечня стратегически значимых лекарств - РИА Новости, 14.08.2025
03:29 14.08.2025
В ГД рассказали о создании перечня стратегически значимых лекарств
Перечень стратегически значимых лекарств с 1 сентября появится в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарств с 1 сентября появится в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ", - сказал Леонов. По словам парламентария, данное нововведение является чрезвычайно важным, поскольку перечень позволит обеспечить Россию теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их производства на территории страны. "Закон позволит расширить технологический суверенитет фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества тем компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств в нашей стране", - подчеркнул он. Леонов добавил, что закрепление перечня стратегических лекарств заложит основы для лекарственной безопасности в будущем, а также сможет гарантировать России наличие необходимых медикаментов даже в условиях экономических кризисов или международных санкций, снизив тем самым риск нехватки лекарств.
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарств с 1 сентября появится в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ", - сказал Леонов.
По словам парламентария, данное нововведение является чрезвычайно важным, поскольку перечень позволит обеспечить Россию теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их производства на территории страны.
"Закон позволит расширить технологический суверенитет фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества тем компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств в нашей стране", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что закрепление перечня стратегических лекарств заложит основы для лекарственной безопасности в будущем, а также сможет гарантировать России наличие необходимых медикаментов даже в условиях экономических кризисов или международных санкций, снизив тем самым риск нехватки лекарств.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
