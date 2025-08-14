https://ria.ru/20250814/gosduma-2035141284.html

В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках ОМС были им недоступны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно", — сообщается в письме. Возмещение, по мнению авторов инициативы, должно осуществляться в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медицинской помощи.Предлагается, чтобы условия, а также порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявления и порядок перечисления средств определялись кабмином. Также предусматривается срок обращения за возмещением в один год — со дня оплаты услуги. "То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут", — сказал Миронов РИА Новости. В беседе с агентством Лантратова отметила, что нередко складываются ситуации, когда человек ждет, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это, по ее словам, не выбор граждан, а вынужденная мера. "Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники, — человек должен иметь право на возврат потраченных средств", — добавила Лантратова.Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему ОМС. "Необходимо дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит. Надеемся, что Минздрав поддержит нашу инициативу", — подытожила Лантратова.

