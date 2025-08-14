Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 14.08.2025 (обновлено: 06:00 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/gosduma-2035141284.html
В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги
В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги - РИА Новости, 14.08.2025
В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T01:06:00+03:00
2025-08-14T06:00:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках ОМС были им недоступны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно", — сообщается в письме. Возмещение, по мнению авторов инициативы, должно осуществляться в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медицинской помощи.Предлагается, чтобы условия, а также порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявления и порядок перечисления средств определялись кабмином. Также предусматривается срок обращения за возмещением в один год — со дня оплаты услуги. "То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут", — сказал Миронов РИА Новости. В беседе с агентством Лантратова отметила, что нередко складываются ситуации, когда человек ждет, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это, по ее словам, не выбор граждан, а вынужденная мера. "Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники, — человек должен иметь право на возврат потраченных средств", — добавила Лантратова.Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему ОМС. "Необходимо дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит. Надеемся, что Минздрав поддержит нашу инициативу", — подытожила Лантратова.
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026844553.html
https://ria.ru/20250606/gosduma-2021224222.html
https://ria.ru/20250530/shtrafy-2019882127.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги

Депутаты СРЗП предложили компенсировать платные медицинские услуги

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках ОМС были им недоступны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС
3 июля, 01:08
"Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно", — сообщается в письме.
Возмещение, по мнению авторов инициативы, должно осуществляться в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медицинской помощи.
Предлагается, чтобы условия, а также порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявления и порядок перечисления средств определялись кабмином. Также предусматривается срок обращения за возмещением в один год — со дня оплаты услуги.
Врач на приеме - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца
6 июня, 05:54
"То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут", — сказал Миронов РИА Новости.
В беседе с агентством Лантратова отметила, что нередко складываются ситуации, когда человек ждет, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это, по ее словам, не выбор граждан, а вынужденная мера.
"Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники, — человек должен иметь право на возврат потраченных средств", — добавила Лантратова.
Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему ОМС.
"Необходимо дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит. Надеемся, что Минздрав поддержит нашу инициативу", — подытожила Лантратова.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать
30 мая, 01:54
 
ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала