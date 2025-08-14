https://ria.ru/20250814/gladkov-2035254943.html

Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Четырнадцать предприятий Белгородской области – участников свободной экономической зоны – уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг. Губернатор напомнил, что создание свободной экономической зоны на территории Белгородской области является важным стратегическим решением, принятым президентом РФ Владимиром Путиным. Функционирование преференциального режима в Белгородской области — это важный шаг для поддержки пострадавших предпринимателей, которые благодаря реализации новых инвестиционных проектов смогут не только восстановить деятельность после атак со стороны ВСУ, но и продолжить развиваться дальше на территории региона. "Предприятия региона, ставшие участниками СЭЗ, уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей и инвестировали 222,5 миллиона рублей", - сообщил Гладков. Он также отметил, что всего эти компании планируют инвестировать в экономику Белгородской области порядка 3 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 600 новых рабочих мест и сохранить почти 2 тысячи существующих. По данным регионального правительства, в состав свободной экономической зоны вошли земельные участки 14 предприятий Белгородской области. Продукция этих компаний охватывает широкий спектр отраслей, включая производство кормов для животных, молочной продукции, мебели, металлических и пластмассовых изделий, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, а также оптовую торговлю бумагой и картоном. "Очень благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за очень важное для нас решение о создании свободной экономической зоны. Потому что это не только восстановление после вражеских обстрелов. Это и новые объёмы производства, и новые инвестиции. Самое главное, что это — развитие бизнеса. Наша задача – качественное оказание помощи нашим предприятиям при федеральной поддержке", — подчеркнул губернатор. Гладков отметил, что Белгородская область ждёт решения правительства РФ по ещё семи потенциальным участникам свободной экономической зоны. Кроме того, заявки еще двух предприятий находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития России, а ещё четыре предприятия сейчас проходят проверку в правительстве региона перед их направлением в федеральные органы. Режим свободной экономической зоны начал действовать в Белгородской области с осени 2024 года. Регион стал первой приграничной территорией, прошедшей федеральный этап создания СЭЗ. В общей сложности в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий региона. Участники свободной экономической зоны имеют возможность пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы.

