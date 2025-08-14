Рейтинг@Mail.ru
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:14 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/gladkov-2035254943.html
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей
Четырнадцать предприятий Белгородской области – участников свободной экономической зоны – уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:14:00+03:00
2025-08-14T14:14:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:873:2000:1998_1920x0_80_0_0_4ff4ba71cc1cc55bcf3a550069ee0179.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Четырнадцать предприятий Белгородской области – участников свободной экономической зоны – уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг. Губернатор напомнил, что создание свободной экономической зоны на территории Белгородской области является важным стратегическим решением, принятым президентом РФ Владимиром Путиным. Функционирование преференциального режима в Белгородской области — это важный шаг для поддержки пострадавших предпринимателей, которые благодаря реализации новых инвестиционных проектов смогут не только восстановить деятельность после атак со стороны ВСУ, но и продолжить развиваться дальше на территории региона. "Предприятия региона, ставшие участниками СЭЗ, уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей и инвестировали 222,5 миллиона рублей", - сообщил Гладков. Он также отметил, что всего эти компании планируют инвестировать в экономику Белгородской области порядка 3 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 600 новых рабочих мест и сохранить почти 2 тысячи существующих. По данным регионального правительства, в состав свободной экономической зоны вошли земельные участки 14 предприятий Белгородской области. Продукция этих компаний охватывает широкий спектр отраслей, включая производство кормов для животных, молочной продукции, мебели, металлических и пластмассовых изделий, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, а также оптовую торговлю бумагой и картоном. "Очень благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за очень важное для нас решение о создании свободной экономической зоны. Потому что это не только восстановление после вражеских обстрелов. Это и новые объёмы производства, и новые инвестиции. Самое главное, что это — развитие бизнеса. Наша задача – качественное оказание помощи нашим предприятиям при федеральной поддержке", — подчеркнул губернатор. Гладков отметил, что Белгородская область ждёт решения правительства РФ по ещё семи потенциальным участникам свободной экономической зоны. Кроме того, заявки еще двух предприятий находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития России, а ещё четыре предприятия сейчас проходят проверку в правительстве региона перед их направлением в федеральные органы. Режим свободной экономической зоны начал действовать в Белгородской области с осени 2024 года. Регион стал первой приграничной территорией, прошедшей федеральный этап создания СЭЗ. В общей сложности в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий региона. Участники свободной экономической зоны имеют возможность пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы.
https://ria.ru/20250814/stroiteli-2035252298.html
https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248483.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:685:2000:2185_1920x0_80_0_0_a77ce6b8b130aa4ad671f0dcfd70a73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей

Гладков: участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Четырнадцать предприятий Белгородской области – участников свободной экономической зоны – уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг.
Губернатор напомнил, что создание свободной экономической зоны на территории Белгородской области является важным стратегическим решением, принятым президентом РФ Владимиром Путиным. Функционирование преференциального режима в Белгородской области — это важный шаг для поддержки пострадавших предпринимателей, которые благодаря реализации новых инвестиционных проектов смогут не только восстановить деятельность после атак со стороны ВСУ, но и продолжить развиваться дальше на территории региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
Вчера, 14:03
"Предприятия региона, ставшие участниками СЭЗ, уже получили льготы в размере 147,8 миллиона рублей и инвестировали 222,5 миллиона рублей", - сообщил Гладков.
Он также отметил, что всего эти компании планируют инвестировать в экономику Белгородской области порядка 3 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 600 новых рабочих мест и сохранить почти 2 тысячи существующих.
По данным регионального правительства, в состав свободной экономической зоны вошли земельные участки 14 предприятий Белгородской области. Продукция этих компаний охватывает широкий спектр отраслей, включая производство кормов для животных, молочной продукции, мебели, металлических и пластмассовых изделий, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, а также оптовую торговлю бумагой и картоном.
"Очень благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за очень важное для нас решение о создании свободной экономической зоны. Потому что это не только восстановление после вражеских обстрелов. Это и новые объёмы производства, и новые инвестиции. Самое главное, что это — развитие бизнеса. Наша задача – качественное оказание помощи нашим предприятиям при федеральной поддержке", — подчеркнул губернатор.
Гладков отметил, что Белгородская область ждёт решения правительства РФ по ещё семи потенциальным участникам свободной экономической зоны. Кроме того, заявки еще двух предприятий находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития России, а ещё четыре предприятия сейчас проходят проверку в правительстве региона перед их направлением в федеральные органы.
Режим свободной экономической зоны начал действовать в Белгородской области с осени 2024 года. Регион стал первой приграничной территорией, прошедшей федеральный этап создания СЭЗ. В общей сложности в регистрации на получение статуса резидента СЭЗ были заинтересованы более 200 предприятий региона. Участники свободной экономической зоны имеют возможность пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Более 30 млрд руб нужно на 1-й этап белгородской программы восстановления
Вчера, 13:51
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала