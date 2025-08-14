https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248483.html

Более 30 млрд руб нужно на 1-й этап белгородской программы восстановления

Более 30 млрд руб нужно на 1-й этап белгородской программы восстановления - РИА Новости, 14.08.2025

Более 30 млрд руб нужно на 1-й этап белгородской программы восстановления

На реализацию первого этапа госпрограммы по восстановлению и развитию Белгородской области необходимо более 30 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:51:00+03:00

2025-08-14T13:51:00+03:00

2025-08-14T13:51:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858571_0:439:2000:1564_1920x0_80_0_0_6acfc3a280c63a19ccb2f52e7763c098.jpg

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. На реализацию первого этапа госпрограммы по восстановлению и развитию Белгородской области необходимо более 30 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг. "На сегодняшний день работаем по тому регламенту, который был утверждён правительством РФ. Проект программы восстановления и развития уже сформирован. Мы постарались внести в него как можно больше мер поддержки. На реализацию первого этапа данной программы на ближайшие три года необходимый объём финансирования — более 30 миллиардов рублей", - сказал Гладков, отметив, что власти региона берут на себя обязательство выполнить все мероприятия программы точно в срок. Общий объём финансирования программы по восстановлению и развитию Белгородской области, по предварительным оценкам, составляет 157,4 миллиарда рублей до 2030 года. Эти средства пойдут на обеспечение жильём жителей Белгородской области, чьи дома разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также восстановление, усиление мер безопасности, компенсацию аренды, детский отдых и поддержку пострадавших предприятий. "Конечно, финансирование может корректироваться в зависимости от развития ситуации на линии боевого соприкосновения. Будем информировать жителей о данной работе как можно тщательнее на всех этапах", — отметил глава региона. В рамках первого этапа реализации госпрограммы (2025-2027 годы) планируемый объём финансирования составит 30,4 миллиарда рублей. На втором этапе будет проведена корректировка финансирования. Это станет возможным благодаря комплексному подходу к разработке долгосрочного плана развития территории. На основе этого плана будут окончательно определены состав мероприятий и сроки их реализации на период с 2028 по 2030 годы. Всего в государственной программе предусмотрено три блока: усиление мер безопасности, восстановление инфраструктуры и социальная поддержка жителей. Так, в первый блок войдут безопасность и антитеррористическая защищённость: разминирование сёл, установка антидроновой сетки, комплексов РЭБ и другие. Общие затраты по это направлению составят 4,8 миллиарда рублей. Во втором блоке программы — восстановление социальной и инженерной инфраструктуры и обеспечением социальных прав граждан. На восстановление инженерной инфраструктуры затраты составят не менее 51,3 миллиарда рублей. На обеспечение жильём жителей региона, чьи дома из-за атак ВСУ были полностью разрушены, затраты составят 33,6 миллиарда рублей. На восстановление жилых помещений (квартир и домов) и мест общего пользования в многоквартирных домах расходы составят 4,4 миллиарда рублей. На восстановление образовательных, спортивных объектов, объектов здравоохранения, культуры, социальной политики и объектов культурного наследия, а также общественных пространств и административных зданий сумма расходов составит 11 миллиардов рублей. В третьем блоке программы — соцподдержка и восстановление экономического потенциала региона. На компенсацию арендной платы, предоставление средств по соцконтрактам, обеспечение детского отдыха и психологическую реабилитацию затраты составят 18,1 миллиарда рублей. На экономические меры поддержки — льготные займы, рекультивацию земель, субсидии на восстановление деятельности предпринимателям, поддержку отдельных категорий работников и другие — общая стоимость затрат составит 26,1 миллиарда рублей. С 22 мая 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина ведётся работа по подготовке и реализации программы по восстановлению и социально-экономическому развитию приграничных субъектов России, в том числе и Белгородской области. В общей сложности госпрограмма затронет свыше 560 населённых пунктов региона, из них 460 находятся в непосредственной близости (не более 30 км) от государственной границы.

https://ria.ru/20250811/gladkov-2034664167.html

https://ria.ru/20250811/gladkov-2034663574.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вячеслав гладков