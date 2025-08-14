https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248264.html

Гладков объяснил активизацию украинских атак в Белгороде

Гладков объяснил активизацию украинских атак в Белгороде - РИА Новости, 14.08.2025

Гладков объяснил активизацию украинских атак в Белгороде

Активизация угрозы в отношении Белгорода со стороны ВСУ на этой неделе, вероятно, связана с какими-то событиями и направлена на устрашение гражданского... РИА Новости, 14.08.2025

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Активизация угрозы в отношении Белгорода со стороны ВСУ на этой неделе, вероятно, связана с какими-то событиями и направлена на устрашение гражданского населения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы предполагаем, что активизация угрозы на этой неделе в отношении нас, наверное, с какими-то событиями, скорее всего, связана. Вы вспомните: с 30 декабря (2023 года – ред.) по 1 апреля 2024 года. Конечно, массовые обстрелы мирного населения абсолютно очевидно противником были предприняты, чтобы поднять население во время президентских выборов. Просто всё очевидно", - сказал Гладков. "Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления, в первую очередь, по гражданской власти... Поэтому это мера устрашения, абсолютно очевидно, по гражданскому населению", - добавил губернатор.

белгород

