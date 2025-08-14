https://ria.ru/20250814/gaza-2035254215.html

В секторе Газа за сутки погибли более 50 человек

В секторе Газа за сутки погибли более 50 человек - РИА Новости, 14.08.2025

В секторе Газа за сутки погибли более 50 человек

Более полусотни погибших и 831 раненый поступили за последние сутки в больницы сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения в четверг. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:11:00+03:00

2025-08-14T14:11:00+03:00

2025-08-14T14:11:00+03:00

в мире

израиль

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_88df0cac493cf4f9b23ce0c11d441ad9.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более полусотни погибших и 831 раненый поступили за последние сутки в больницы сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения в четверг. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 54 погибших (в том числе четверо погибших под завалами) и 831 раненый", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале. Ведомство отметило, что число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 61 776, при этом 154 906 ранены, а число погибших с 18 марта 2025 года возросло до 10 251, ранены 42 865, в том числе министерство отметило высокую смертность ввиду недоедания. "За последние 24 часа в больницах сектора Газа зарегистрировано четыре случая смерти от голода, общее число погибших от недоедания достигло 239, включая 106 детей", - отмечает министерство. Ранее в среду минздрав сектора Газа сообщило восьми новых случаях гибели людей от голода и недоедания за последние 24 часа. По данным ведомства, общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 235, включая 106 детей. Как заявила ранее администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10августа разрешил въехать в сектор 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо частичного или полного блокирования поставок продовольствия в Газу, Израиль систематически наносил прямые удары по центрам распределения гумпомощи, утверждают власти сектора. По их данным, израильские военные за время эскалации конфликта атаковали 57 центров распределения продовольствия и 44 гуманитарных кухни. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. ​

https://ria.ru/20250812/gaza-2034752408.html

https://ria.ru/20250811/gaza-2034485208.html

https://ria.ru/20250814/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа