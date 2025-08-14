Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала о встрече Зеленского с Мерцем по обсуждению создания ракет
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 14.08.2025
ФСБ рассказала о встрече Зеленского с Мерцем по обсуждению создания ракет
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, имея на руках проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу "Сапсан", говорится в материалах Федеральной службы безопасности России. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. По информации ФСБ, производство ракет "Сапсан" было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей, в том числе на "Павлоградском химическом заводе" (ПХЗ). "Двадцать первого мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК "Сапсан", с которой 28 мая 2025 года... Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных Сил Германии", - отмечается в материалах ФСБ. Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.
украина, германия, берлин (город), владимир зеленский, фридрих мерц, борис писториус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Берлин (город), Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ рассказала о встрече Зеленского с Мерцем по обсуждению создания ракет

ФСБ: Зеленский в Берлине обсуждал с Мерцем проектную документацию по "Сапсанам"

Владимир Зеленский
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, имея на руках проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу "Сапсан", говорится в материалах Федеральной службы безопасности России.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. По информации ФСБ, производство ракет "Сапсан" было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей, в том числе на "Павлоградском химическом заводе" (ПХЗ).
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан"
Вчера, 07:53
"Двадцать первого мая 2025 года руководство ПХЗ во исполнение инструкции №63/54 подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК "Сапсан", с которой 28 мая 2025 года... Владимир Зеленский совместно с представителями украинского Минобороны провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями Вооруженных Сил Германии", - отмечается в материалах ФСБ.
Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Министерство обороны Германии по итогам встречи в конце мая в Берлине главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил Писториус в начале июня.
Запуск ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
Вчера, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияБерлин (город)Владимир ЗеленскийФридрих МерцБорис ПисториусФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
