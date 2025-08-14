Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/fsb-2035162309.html
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет - РИА Новости, 14.08.2025
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T07:52:00+03:00
2025-08-14T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_321:0:1733:794_1920x0_80_0_0_b37be91e4a6495a13f162496d8b1e7ef.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250814/fsb-2035162172.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_e4036402e84e94d0cc2308a4a499db46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет

ФСБ: техническая база производства Украиной баллистических ракет ликвидирована

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ОТРК Искандер
Запуск ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ОТРК Искандер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
"Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет", - подчеркивается в сообщении.
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ рассказала о координатах для ударов по создававшим ракеты ВПК Украины
Вчера, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала