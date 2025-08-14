https://ria.ru/20250814/fsb-2035162309.html

ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет

ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет - РИА Новости, 14.08.2025

ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет

Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:52:00+03:00

2025-08-14T07:52:00+03:00

2025-08-14T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_321:0:1733:794_1920x0_80_0_0_b37be91e4a6495a13f162496d8b1e7ef.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250814/fsb-2035162172.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)