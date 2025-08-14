https://ria.ru/20250814/fsb-2035162309.html
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет - РИА Новости, 14.08.2025
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Техническая база производства Украиной дальнобойных баллистических ракет ликвидирована, сообщила Федеральная служба безопасности РФ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет", - подчеркивается в сообщении.
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
ФСБ: техническая база производства Украиной баллистических ракет ликвидирована